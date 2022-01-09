Россиян будут вывозить из Казахстана на военных самолётах

9 января в период с 17:00 до 18:00 по местному времени будут совершены перелёты по маршрутам Алматы – Оренбург и Алматы – Иваново. Фото: Галина Соловьёва.

Посольство России в Казахстане объявило о вывозе россиян из Алма-Аты. Граждан РФ будут возвращать на родину военными самолётами.

В воскресенье, 9 января, в период с 17:00 до 18:00 по местному времени будут совершены перелёты по маршрутам Алматы – Оренбург и Алматы – Иваново.

"Сбор в терминале аэропорта в 14:00. Просьба осуществлять трансфер до аэропорта своими силами, не забывать действующие паспорта, а также компоновать личные вещи, исходя из строгого ограничения "один пассажир – одно место ручного багажа", –сообщает посольство России в Казахстане на своей странице в Facebook.

В диппредставительстве напоминают, что военная авиация не предполагает привычного для пассажирских самолётов уровня комфорта. Также в посольстве просят россиян донести информацию об авиарейсах до максимального числа соотечественников, так как в Алма-Ате до сих пор действуют ограничения работы средств связи.

Напомним, в Казахстане 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ: с 60 тенге (10,2 руб.) до 120 (20,4 руб.) за литр. После этого в Актау и Жанаозене (Мангистауская область) люди стали собираться в центре и перекрывать улицы. Позднее демонстрации начались в Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Атырау, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде и Шымкенте.

При правительстве была создана комиссия по урегулированию ситуации. Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил 4 января, что цена на газ в Мангистауской области будет снижена до 50 тенге за литр, но беспорядки после этого не прекратились. Правительство страны ушло в отставку, а в Алматинской, Мангистауской областях и в городах Алма-Ата и Нур-Султан был введён режим ЧП.

Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днём траура по погибшим в ходе беспорядков.

На сегодняшний день ситуация во всех регионах Казахстана стабилизировалась, сообщает ТАСС. В период с 1 по 9 января правоохранительные органы республики возбудили 125 уголовных дел и задержали порядка 5,8 тыс. человек.