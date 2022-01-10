В Екатеринбурге после новогодних праздников закрыли зоопарк

Животные отдыхают. Фото: Галина Соловьёва

В первый рабочий день 2022 года жители и гости уральской столицы не смогут посетить зоопарк. Сегодня, 10 января, в зверинце объявлен санитарный день.

После длительных праздничных выходных животные отдыхают от посетителей. Кстати, санитарный день проводится каждое второе число месяца. Но если оно выпадает на выходной или праздничный день, возможен перенос.

Следующий санитарный день запланирован на 2 февраля.

В последующие дни горожан ждут в будни до 19:00, в выходные до 20:00 (зимний режим актуален с сентября по май). Напомним, гражданам от 18 лет на входе необходимо предъявить удостоверяющий личность документ и QR-код.