Иван Пичугин возглавил уральский "Ростелеком"

Иван Пичугин до назначения на пост руководил филиалом в Екатеринбурге и Свердловской области. Фото: департамент внешних коммуникаций МРФ "Урал"

Назначен вице-президент – директор макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком". Им стал Иван Пичугин. Он также продолжит возглавлять екатеринбургский филиал компании.

Иван Пичугин сменил на посту Сергея Гусева. Последний возглавлял уральский "Ростелеком" последние пять лет и теперь перешёл на работу в корпоративный центр компании в Москве.

"В качестве руководителя екатеринбургского филиала Иван Пичугин за два года добился высоких результатов в бизнесе. Уверен, что в новой должности он продолжит положительную динамику развития "Ростелекома" на Урале и реализует новые эффективные проекты", – приводит департамент внешних коммуникаций МРФ "Урал" слова Сергея Гусева.

Иван Пичугин до назначения на пост руководил филиалом в Екатеринбурге и Свердловской области.