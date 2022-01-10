Темы дня

Общество
10 января 2022, 13:43

В Свердловской области произошёл сбой в работе МФЦ

МФЦ

В офисах МФЦ получение услуг также затягивается. Фото: Галина Соловьёва.

В работе пунктов МФЦ в Свердловской области произошёл сбой. Временно невозможна онлайн-запись на сайте многофункционального центра.

Посетителям недоступен сервис по проверке статуса заявления. Об этом сообщается на сайте МФЦ.

"Уважаемые заявители, обращаем ваше внимание на то, что сервис проверки статуса заявления временно недоступен! Узнать статус заявления можно через специалистов контакт-центра. Другие способы недоступны, ведутся работы по восстановлению сервиса проверки статуса заявления", – говорится в сообщении.

Кроме того, записаться в МФЦ через сайт также нельзя. Дозвониться по номеру колл-центра корреспонденту "Областной газеты" не удалось.

Напомним, в конце декабря в селе Косулино открылся первый многофункциональный центр. В нём работает три окна приёма и выдачи документов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.01.2022, 19:25 / Общество
Сбой в сервисах ГИБДД наблюдается по всей России
10.01.2022, 18:48 / Общество
Свердловскую область в новогодние праздники посетили 140 тысяч человек
10.01.2022, 18:07 / Общество
Павел Креков награждён знаком отличия Свердловской области
10.01.2022, 17:43 / Спорт
Пять матчей "Автомобилиста" отменены из-за коронавируса
10.01.2022, 17:38 / Общество
Свердловский арбитражный суд отказал в принятии заявления о признании Геннадия Бурбулиса банкротом