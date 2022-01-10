В Свердловской области произошёл сбой в работе МФЦ

В офисах МФЦ получение услуг также затягивается. Фото: Галина Соловьёва.

В работе пунктов МФЦ в Свердловской области произошёл сбой. Временно невозможна онлайн-запись на сайте многофункционального центра.

Посетителям недоступен сервис по проверке статуса заявления. Об этом сообщается на сайте МФЦ.

"Уважаемые заявители, обращаем ваше внимание на то, что сервис проверки статуса заявления временно недоступен! Узнать статус заявления можно через специалистов контакт-центра. Другие способы недоступны, ведутся работы по восстановлению сервиса проверки статуса заявления", – говорится в сообщении.

Кроме того, записаться в МФЦ через сайт также нельзя. Дозвониться по номеру колл-центра корреспонденту "Областной газеты" не удалось.

Напомним, в конце декабря в селе Косулино открылся первый многофункциональный центр. В нём работает три окна приёма и выдачи документов.