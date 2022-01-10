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10 января 2022, 15:14

Ледовый городок Екатеринбурга в каникулы посетили 600 тысяч человек

Ледовый городок Екатеринбурга

Ледовый городок будет работать ещё неделю, до 16 января, каждый день с 10:00 до 22:00. Фото: Павел Ворожцов.

Ледовый городок в Екатеринбурге за новогодние праздники посетили 600 тысяч человек. Новый год на площади 1905 года встречали 12 тысяч горожан и гостей столицы Урала. А на открытии главной ёлки 29 декабря побывали 10 тысяч жителей.

Утром 1 января "Областная газета" писала, что в городок уже к 10:00 пришли семьи с детьми, чтобы покататься на горках.

Главная ёлка будет работать ещё неделю, до 16 января, каждый день с 10:00 до 22:00. Ледовый городок закроется в это воскресенье после традиционного фестиваля "Ледовый штурм", в котором смогут поучаствовать все желающие.

Напомним, что в этом году темой ледового городка стало "Новогоднее царство, Тридевятое государство". На площади построили, в том числе "Остров Буян" с пятью башнями, домик курочки Рябы, горки в виде печи Емели и ветряной мельницы. Там работает ярмарка.

В прошлом году гостями всех ледовых городков Екатеринбурга стали всего 34 тысячи человек. Горок и каруселей в центре города тогда решили не устанавливать. Городок 2019/2020 за всё время его работы посетили 650 тысяч человек, он был посвящён "200-летию со дня открытия Антарктиды российскими мореплавателями". А на главную ёлку, посвящённую сказам Бажова в конце 2018 года – начале 2019 пришли 600 тысяч горожан и гостей столицы Урала.

Сюжет

Новый год-2022
Ждём праздник вместе.

Областная газета Свердловской области

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