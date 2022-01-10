«От Кутузова с благодарностью»

Роман Тараборин считает, что уральская промышленность остаётся эффективной уже более трёх веков подряд за счёт грамотного управления предприятиями. Фото: Управление архивами Свердловской области

В этом году исполнилось 366 лет со дня рождения основателя династии Демидовых Никиты АНТУФЬЕВА, создателя промышленности на Урале. С 2018 года в Свердловской области действует губернаторская программа по выявлению и приобретению копий архивных документов об истории этого рода. Поиском, изучением и сохранением этого наследия занимаются региональные архивисты: в течение последних трёх лет они приобрели 5 694 скан-копий исторических манускриптов. Начальник управления архивами Свердловской области Роман ТАРАБОРИН рассказал в интервью «ОГ» о самых интересных из них.

Первые промышленники в России

– Роман Сергеевич, вроде бы о Демидовых всё уже давно известно. Зачем свердловские архивисты собирают информацию о них до сих пор?

- Дело в том, что этот род по праву можно считать основоположником уральской горно-металлургической империи. Она зародилась после того, как Пётр I в 1702 году передал Никите Антуфьеву Невьянский железоделательный завод. В течение следующих 23 лет, до своей смерти, он самостоятельно построил и модернизировал ещё шесть заводов. Их создание было обусловлено становлением Российской империи как мировой державы. Это требовало металла и оружия для победы в Северной войне – их императору дали именно Демидовы. Продолжая существовать и по сей день, уральская промышленность остаётся надёжным оплотом страны и основой её военной мощи. Чтобы проследить историю горнозаводской цивилизации и передать эти знания молодёжи, свердловские архивисты ищут документы по роду Демидовых и формируют из них единую электронную базу.

– Какой из этих документов запомнился лично вам?

- Их несколько. Один из самых интересных – это письмо генерал-фельдмаршала Михаила КутузоваНиколаю Никитичу Демидову с благодарностью от имени императора Александра I за формирование полка ополчения и его участие в Бородинском сражении. Подлинник хранится в Государственном архиве Свердловской области. Или наградное свидетельство заводовладельцам Демидовым за участие во Всемирной выставке 1851 года в Англии. Это очень известное событие в истории: экспонаты из России, к примеру, огромный дверной блок из уральского малахита, повергли в шок всю Европу. Все эти документы создают целостную картину о деятельности Демидовых. Они были не только промышленниками, но и меценатами. Я часто провожу аналогии с современностью: сейчас мы тоже можем наблюдать, как крупные металлургические компании занимаются благотворительностью. Стоит выйти на улицы Екатеринбурга, и вы увидите скорые с символикой Фонда святой Екатерины – это то, что называется социально ориентированным бизнесом.

– Демидовым тоже были присущи эти традиции?

- Можно сказать, что от них они и пошли. Наряду со строительством заводов представители этой династии основывали больницы, училища, театры, ботанические сады. Всё началось с того, что Демидовы положили начало частно-собственническим производственным отношениям: до XVIII века выплавка железа в России была исключительно делом государства. Собственно, при них и складывается крупное предпринимательство в известной сегодня форме. Оно было основано на промышленности, а не на торговле товарами, как у купцов. Более того, без формирования производств на Урале, может быть, и не было бы Екатеринбурга с Нижним Тагилом. Поэтому разумно, что именно в Свердловской области в 2018 году была принята региональная программа по истории рода Демидовых. Её утвердил своим указом губернатор Евгений Куйвашев. С тех пор управление архивами совместно с подведомственными учреждениями занимается этой работой по всей России.

Культурное наследие Демидовых

– Коллеги из других регионов идут навстречу в ваших поисках?

- У нас установлены очень хорошие рабочие отношения и с российскими, и с зарубежными архивами, поскольку Демидовы в XIX веке много времени проводили в Европе. В течение трёх лет наши сотрудники за счёт регионального бюджета совершили более двух десятков поездок в Барнаул, Москву, Тулу, Санкт-Петербург, Ярославль, Нижний Новгород, Симферополь, Францию, Италию и Финляндию. Большую часть из приобретённых документов мы ежегодно представляем на международных историко-документальных выставках в Екатеринбурге. Последняя из них – «Первые Демидовы: рождение горнозаводской империи» – была посвящена Никите Антуфьеву и его сыну Акинфию. Экспозиция выставлялась осенью в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ.

– Школьникам и студентам интересны Демидовы или нет?

- Молодёжь прекрасно знает об этой династии. Другое дело, что глубокий интерес к Демидовым проявляют в основном те, кто хочет профессионально заниматься историей родного края. В прошлом году управление архивами провело областной конкурс исследовательских и творческих работ среди учащихся «Род Демидовых: документальные свидетельства». В адрес жюри из числа учёных и краеведов пришло 35 заявок. Специально для всех интересующихся мы создали сайт «демидовы.рус», где размещаются документы по династии. Там есть электронные каталоги, онлайн-выставки, генеалогическое древо династии. За 12 месяцев этот интернет-портал посетили более двух тысяч человек.

– Демидовская программа рассчитана до 2024 года. Что вы планируете делать дальше?

- Летом к 300-летию Нижнего Тагила мы откроем международный выставочный проект «Наследники Акинфия Демидова – уральская заводская империя во второй половине XVIII века» и покажем ранее неизвестные документы по Демидовым. Сейчас наши сотрудники работают над конкретизацией тематики. Нам хочется представить новый аспект деятельности династии, отойти от промышленности и сконцентрироваться на социальной и культурной сферах. Также запланирована подготовка макета большого сборника архивных документов с их описанием и систематизацией. Мы рассчитываем напечатать его в 2023-м к 300-летию Екатеринбурга. Эта книга станет промежуточным итогом нашей деятельности по губернаторской программе о династии Демидовых.

Справка «ОГ» Никита Антуфьев (Демидов) родился в 1656 году в Туле. Его отец Демид был мастером-оружейником и владел железоделательным заводом. После смерти отца, когда Никите было 8 лет, он унаследовал семейное предприятие. В 1696 году произошла его встреча с Петром I. Есть несколько легенд на этот счёт. По одной из них, Никита Демидов был единственным из тульских оружейников, кто взялся исполнить заказ царя на изготовление 300 западных ружей. За это Пётр I сделал его поставщиком оружия во время Северной войны, отдал ему казённый Невьянский завод и разрешил строить новые предприятия на Урале. К 1720 году две трети российского металла производилось горно-промышленной империей Демидовых.

Девиз рода Демидовых – «Acta non verba» или по-русски «Не словом, а делом». Следуя этой формуле, представители династии основали более 30 заводов по всей России. Фото: Галина Соловьёва