Павел Креков награждён знаком отличия Свердловской области

Указ о награждении Павла Крекова подписан главой региона Евгением Куйвашевым. Фото: Алексей Кунилов.

Заместитель губернатора Среднего Урала Павел Креков отмечен региональной наградой. Ему присуждён знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.

Как говорится в указе, награда вручается за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития области.

Согласно ещё одному документу, награждён гендиректор АО Группы Синара Михаил Ходоровский. За особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона он удостоен знака отличия I степени.

Соответствующие указы, подписанные главой региона Евгением Куйвашевым, будут опубликованы в завтрашнем номере "Областной газеты".