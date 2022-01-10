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10 января 2022, 18:07

Павел Креков награждён знаком отличия Свердловской области

Павел Креков

Указ о награждении Павла Крекова подписан главой региона Евгением Куйвашевым. Фото: Алексей Кунилов.

Заместитель губернатора Среднего Урала Павел Креков отмечен региональной наградой. Ему присуждён знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.

Как говорится в указе, награда вручается за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития области.

Согласно ещё одному документу, награждён гендиректор АО Группы Синара Михаил Ходоровский. За особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона он удостоен знака отличия I степени.

Соответствующие указы, подписанные главой региона Евгением Куйвашевым, будут опубликованы в завтрашнем номере "Областной газеты".

Областная газета Свердловской области

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