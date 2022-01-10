Павел Креков награждён знаком отличия Свердловской области

Заместитель губернатора Среднего Урала Павел Креков отмечен региональной наградой. Ему присуждён знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.
Как говорится в указе, награда вручается за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития области.
Согласно ещё одному документу, награждён гендиректор АО Группы Синара Михаил Ходоровский. За особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона он удостоен знака отличия I степени.
Соответствующие указы, подписанные главой региона Евгением Куйвашевым, будут опубликованы в завтрашнем номере "Областной газеты".