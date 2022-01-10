Свердловскую область в новогодние праздники посетили 140 тысяч человек

Ледовый городок в Екатеринбурге на каникулах посетили 600 тысяч человек. Фото: Павел Ворожцов

Свердловская область пользовалась популярностью у туристов в новогодние праздники. Регион посетили около 140 тысяч человек.

Это почти на треть больше, чем в прошлом году. В основном в Свердловскую область приезжали люди из России, но были туристы и из других стран — Канады, Франции, Китая, Кубы. Об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.

Кольцово приняло более 100 тысяч человек. Первого января в аэропорту всех встречал и провожал Дед Мороз. Крупные отели были загружены примерно на 60 %. На загородных базах отдыха всё было забронировано заранее.

«Этот интерес я вполне понимаю. Зима на Урале — сказка! Не так холодно, как на севере. Зато есть и снег, и лес, и горы. Есть где остановиться и что посмотреть», — написал губернатор.

Он отметил, что на горе Белой насчитали за 10 дней 40 тысяч лыжников и сноубордистов. Парк Сказов в Арамиле пользовался популярностью все выходные у взрослых с детьми, а на Рождество было востребовано Верхотурье.

Напомним, ледовый городок Екатеринбурга в каникулы посетили 600 тысяч человек.