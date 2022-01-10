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Общество
10 января 2022, 19:25

Сбой в сервисах ГИБДД наблюдается по всей России

Сервис информирования о штрафах

Сервис информирования о штрафах выдаёт ошибку. Фото: скрин с сайта ГИБДД

В России снова произошел сбой в сервисах ГИБДД. Жители регионов не могут получить доступ к информации о наличии штрафов.

Причиной перебоев в работе онлайн-сервисов называют обновление программного обеспечения. 

«В настоящее время специалисты МВД России проводят на официальном сайте Госавтоинспекции работы по обновлению прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности», — говорится в сообщении на сайте Госавтоинспекции.

Планируемый срок восстановления работы сервисов — 11 января. Отмечается, что узнать о наличии неоплаченных штрафов можно в личном кабинете на сайте «Госуслуги».

Напомним, 18 декабря произошёл сбой в работе федеральной информационной системы ГИБДД. Из-за этого подразделения Госавтоинспекции не могли проводить регистрацию машин, выдачу водительских удостоверений, а также была недоступна информация о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД. Причиной сбоя стала коммунальная авария, из-за которой затопило серверы.

Областная газета Свердловской области

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