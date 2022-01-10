Евгений Куйвашев поддержал идею проводить экскурсии в башне мэрии Екатеринбурга

В башне уже проводили первые экскурсии. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одобрил идею проводить экскурсии в здании администрации Екатеринбурга. Его впечатлил вид, открывающийся с балкона башни с часами.

Видом со смотровой площадки екатеринбургской ратуши Евгений Куйвашев поделился в Instagram. Он отметил, что Екатеринбург — очень красивый город, и назвал его «настоящей столицей».

«И почему сюда до сих пор не водят экскурсии для всех желающих? Были же планы. Надо сделать», — написал губернатор.

Напомним, в марте 2021 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил с предложением проводить экскурсии по зданию администрации, в том числе в башню с часами на регулярной основе. В конце лета он провёл первую экскурсию для школьников и воспитанников детского сада, которые побелили в конкурсе поздравлений с Днём города.