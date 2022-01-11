Уральскому инспектору рыбоохраны, едва не погибшему на службе, вручили Орден Мужества

Награду Сергей Ворохобов получил из рук руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова. Фото: Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Инспектору рыбоохраны Нижнеобского управления Федерального агентства по рыболовству Сергею Ворохобову вручили Орден Мужества за самоотверженность, проявленную во время исполнения служебного долга. Соответствующий указ Президент РФ Владимир Путин подписал ещё осенью прошлого года.

Награду Сергей Ворохобов получил из рук руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова. Отметим, что ранее инспектор был награждён медалью "За заслуги в развитии рыбного хозяйства России" I степени.

Напомним, что в ноябре 2019 года сотрудники рыбоохраны Сергей Ворохобов и Андрей Киргинцев во время обхода территории обнаружили нарушителя, который незаконно вылавливал рыбу. Во время изъятия добытых биоресурсов злоумышленник выстрелил в Андрея Киргинцева. Сергей Ворохобов смог обезоружить преступника, запер его в доме до приезда полиции и вызвал скорую помощь.

На следующий день раненый Андрей Киргинцев скончался в больнице. Ему было 56 лет, у него остались жена и двое детей. Инспектор рыбоохраны Сергей Ворохобов выжил, но получил серьёзные ранения. 10 сентября 2020 года суд приговорил нападавшего к 22 годам колонии строгого режима. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать семье погибшего при исполнении государственного охотинспектора региона Андрея Киргинцева всю необходимую помощь.