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11 января 2022, 18:03

Уральцам представили первых участниц конкурса "Главная бабушка – 2022"

конкурс красоты среди бабушек

Женщин от 45 лет приглашают принять участие в конкурсе "Главная бабушка Екатеринбурга – 2022". Фото: страница конкурса в Instagram

В столице Урала продолжается приём заявок на участие в конкурсе "Главная бабушка – 2022". Организаторы представили первую пятёрку претенденток на это звание.

Как рассказали "Областной газете" организаторы мероприятия, на данный момент заполнено 30 анкет. Заявить о себе можно до 8 февраля. Обязательным условием для участия в конкурсе является наличие внуков.

С февраля конкурсантки начнут ходить на занятия со стилистом и психологом. Также претенденток на титул научат танцевать и дефилировать по подиуму. Финальное шоу состоится 8 апреля. В программе: визитка, танцевальный выход, выход с внуками, конкурс авторского мастерства и выход в вечерних платьях – награждение, коронация.

Знакомимся с первыми участницами:

Фото: страница конкурса в Instagram

Напомним, весной этого года главной бабушкой уральской столицы стала руководитель профсоюзной организации Оксана Викторова (58 лет). У неё два сына и две внучки. Ещё раз взглянуть на участниц прошедшего конкурса можно тут.

Ранее "ОГ" писала, что в Екатеринбурге выбрали главных мам города и Урала. Короны получили 39-летняя Екатерина Дьячкова и 28-летняя Оксана Мухамантурова соответственно.

Областная газета Свердловской области

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