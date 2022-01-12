Евгений Куйвашев обратился к свердловчанам по случаю Дня работника прокуратуры РФ

Российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года по Указу Петра I. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня, 12 января, в России отмечается День работника прокуратуры и 300-летие прокуратуры страны. С профессиональным праздником работников в Свердловской области поздравил глава региона Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что за прошлый год прокуратура Свердловской области выявила более 60 тысяч нарушений закона и провела большую работу по восстановлению прав граждан. По словам Евгения Куйвашева, гарантом успешной работы ведомства являются высокий профессионализм, компетентность, принципиальность и честность сотрудников.

"Уверен, что сотрудники прокуратуры Свердловской области, приумножая лучшие традиции служения Отечеству, и впредь будут успешно справляться со всеми поставленными задачами, способствовать дальнейшему развитию региона, росту качества жизни уральцев. Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры! Благодарю вас за честный и добросовестный труд, преданное служение интересам России. Крепкого здоровья, успехов, мира и добра вам и вашим близким!" – говорится в обращении губернатора, опубликованном в свежем номере "Областной газеты".

Напомним, что российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года по Указу Петра I. В прошлом году Президент России Владимир Путин подписал Указ "О праздновании 300-летия прокуратуры России" 12 января 2022 года. Глава государства сегодня будет присутствовать на торжественном заседании, приуроченном к юбилею прокуратуры страны.