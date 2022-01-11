Темы дня

Общество
11 января 2022, 17:57

Свердловский облсуд рассмотрит иск об отмене результатов выборов в Заксобрание 18 января

Валерий Савельев рассчитывает, что результаты выборов в Чкаловском районе Екатеринбурга будут пересмотрены. Фото: Алексей Кунилов.

Валерий Савельев рассчитывает, что результаты выборов в Чкаловском районе Екатеринбурга будут пересмотрены. Фото: Алексей Кунилов.

Бизнесмен Валерий Савельев, который в прошлом созыве представлял в региональном Законодательном собрании Чкаловский район Екатеринбурга, подал иск в областной суд. Он намерен оспорить результаты выборов, по итогам которых уступил мандат представителю другой партии. 

Информацию "Облгазете" подтвердили в пресс-службе Свердловского областного суда. Специалисты сообщили, что ответчиком по делу о защите избирательных прав выступает Чкаловская районная территориальная избирательная комиссия Екатеринбурга. 

Напомним, на выборах в Законодательное собрание 19 сентября прошлого года победителем в Чкаловском одномандатном округе стал лидер свердловского отделения КПРФ Александр Ивачёв. Он набрал 18 730 голосов избирателей и обогнал единоросса Валерия Савельева на 702 голоса. 

Представители AVS Group, основателем которой является Валерий Савельев, заявили в СМИ, что иск подан в связи с обращениями избирателей и общественных организаций – многие выразили готовность официально подтвердить, что были свидетелями нарушений при голосовании.

А Александр Ивачёв на своей странице в Facebook заявил, что заявления в адрес Валерия Савельева поступали от "мобильных избирателей", которые проголосовали на участках Чкаловского района, не имея на то право. 

Рассмотрение дела в Свердловском областном суде назначено на 18 января.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.01.2022, 21:20 / Общество
Евгений Куйвашев утвердил дорожную карту развития конкуренции в Свердловской области
11.01.2022, 20:25 / Культура
Владимир Путин поздравил Константина Хабенского с 50-летием
11.01.2022, 20:00 / Общество
Синоптики предупреждают свердловчан о смоге до 13 января
11.01.2022, 18:28 / Общество
Стали известны подробности очередной эвакуации учащихся гимназии № 161 в Екатеринбурге
11.01.2022, 18:03 / Общество
Уральцам представили первых участниц конкурса "Главная бабушка – 2022"