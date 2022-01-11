Свердловский облсуд рассмотрит иск об отмене результатов выборов в Заксобрание 18 января

Валерий Савельев рассчитывает, что результаты выборов в Чкаловском районе Екатеринбурга будут пересмотрены. Фото: Алексей Кунилов.

Бизнесмен Валерий Савельев, который в прошлом созыве представлял в региональном Законодательном собрании Чкаловский район Екатеринбурга, подал иск в областной суд. Он намерен оспорить результаты выборов, по итогам которых уступил мандат представителю другой партии.

Информацию "Облгазете" подтвердили в пресс-службе Свердловского областного суда. Специалисты сообщили, что ответчиком по делу о защите избирательных прав выступает Чкаловская районная территориальная избирательная комиссия Екатеринбурга.

Напомним, на выборах в Законодательное собрание 19 сентября прошлого года победителем в Чкаловском одномандатном округе стал лидер свердловского отделения КПРФ Александр Ивачёв. Он набрал 18 730 голосов избирателей и обогнал единоросса Валерия Савельева на 702 голоса.

Представители AVS Group, основателем которой является Валерий Савельев, заявили в СМИ, что иск подан в связи с обращениями избирателей и общественных организаций – многие выразили готовность официально подтвердить, что были свидетелями нарушений при голосовании.

А Александр Ивачёв на своей странице в Facebook заявил, что заявления в адрес Валерия Савельева поступали от "мобильных избирателей", которые проголосовали на участках Чкаловского района, не имея на то право.

Рассмотрение дела в Свердловском областном суде назначено на 18 января.