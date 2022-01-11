Евгений Куйвашев утвердил дорожную карту развития конкуренции в Свердловской области

Мероприятия, указанные в документе, будут направлены на увеличение доли частного бизнеса, а также на снижение барьеров между потребителями и поставщиками. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил дорожную карту по содействию в развитии конкуренции на Среднем Урале до 2025 года. Мероприятия, указанные в документе, будут направлены на увеличение доли частного бизнеса, а также на снижение барьеров между потребителями и поставщиками.

Одной из национальных целей является расширение ассортимента продукции и услуг, а также повышение их качества. Для этого на федеральном уровне были утверждены планы, предполагающие снижение доли компаний с государственным и муниципальным участием в некоторых отраслях, а также повышение числа субъектов малого и среднего бизнеса.

Согласно принятой дорожной карте, к концу 2025 года доля частников на рынках медицинских услуг должна быть не меньше 10 %, перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам — не меньше 20 %, по межмуниципальным маршрутам — более 30 %, розничной торговли лекарствами — не менее 70 %.

По словам главы Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрия Шалабодова, утверждённая дорожная карта развития конкуренции поспособствует экономическому развитию региона, а также повышению числа субъектов МСП.

«Она направлена на создание благоприятного инвестиционного климата и условий для экономически эффективного обеспечения потребностей жителей в товарах и услугах. Здесь важно отметить и комплексность подхода правительства области при её разработке, которое определило 62 рынка для содействия развитию конкуренции, что в два раза больше рекомендованного объёма», — передаёт слова Дмитрия Шалабодова департамент информполитики Свердловской области.

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