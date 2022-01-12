Скончался телеведущий Михаил Зеленский

Михаил Зеленский скончался на 47-м году жизни. Фото: с сайта Вести.ру

Умер телеведущий ВГТРК Михаил Зеленский. Ему было 46 лет.

Он скончался скоропостижно, причины не называются.

«Вечная память... На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал заместитель руководителя телеканала «Россия — Культура» Александр Ефимович на своей странице в Facebook.

По данным телеканала, телеведущего не смогли спасти в Доминикане, куда он поехал отдыхать.

Информацию о его кончине подтвердило Посольство РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) и уточнило, что это произошло 11 января.

Известно, что Михаил Зеленский начал работать на «России» с 1999 года. Он выходил в эфир с дневными выпусками «Вестей». С 2001 года вел программу «Вести-Москва», а с 2006 года начал работать на телеканале «Россия-24».