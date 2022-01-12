Темы дня

Общество
12 января 2022, 08:00

Скончался телеведущий Михаил Зеленский

Михаил Зеленский

Михаил Зеленский скончался на 47-м году жизни. Фото: с сайта Вести.ру

Умер телеведущий ВГТРК Михаил Зеленский. Ему было 46 лет.

Он скончался скоропостижно, причины не называются.

«Вечная память... На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал заместитель руководителя телеканала «Россия — Культура» Александр Ефимович на своей странице в Facebook.

По данным телеканала, телеведущего не смогли спасти в Доминикане, куда он поехал отдыхать.

Информацию о его кончине подтвердило Посольство РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) и уточнило, что это произошло 11 января.

Известно, что Михаил Зеленский начал работать на «России» с 1999 года. Он выходил в эфир с дневными выпусками «Вестей». С 2001 года вел программу «Вести-Москва», а с 2006 года начал работать на телеканале «Россия-24».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.01.2022, 10:12 / Спорт
Календарь шестого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
12.01.2022, 09:22 / Общество
В Екатеринбурге эвакуировали 93 школы
12.01.2022, 09:01 / Общество
Свердловчан ждут перепады температур в середине января
12.01.2022, 08:28 / Общество
Опубликован дизайн-проект 17-метровой стелы «Нижний Тагил — город трудовой доблести»
12.01.2022, 08:00 / Общество
Скончался телеведущий Михаил Зеленский