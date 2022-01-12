Опубликован дизайн-проект 17-метровой стелы «Нижний Тагил — город трудовой доблести»

На основании стелы будут представлены фотографии тагильчан, трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Фото: мэрия Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле представили эскизы 17-метровой гранитной стелы, которая появится на Привокзальной площади. Дизайн-проект подготовило Российское военно-историческое общество.

Стелу «Нижний Тагил — город трудовой доблести» украсят герб города и указ президента РФ о присвоении почётного звания. На основании будут представлены фотографии тагильчан, трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. В темноте обелиск будет светиться. Прилегающую территорию на площади планируют обустроить: смонтировать там наружное освещение и вымостить подходы к монументу тротуарной плиткой.

Ожидается, что стелу смогут установить к юбилею Нижнего Тагила.

«После подготовки проектно-сметной документации предстоит экспертиза и конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая выполнит проект. В августе Нижний Тагил отметит 300-летие, и важно, чтобы этот объект, олицетворяющий один из самых героических периодов истории города и его жителей, открылся к юбилейной дате», — приводит пресс-служба мэрии города слова главы Владислава Пинаева, сказанные накануне на совещании в администрации Нижнего Тагила.

Добавим, что мэрия города уже объявила конкурс на реконструкцию Привокзальной площади, где появится стела. На работы готовы выделить 276 млн рублей.

Напомним, что звание "Город трудовой доблести" Президент России Владимир Путин присвоил Екатеринбургу и Нижнему Тагилу 2 июля 2020 года. В середине ноября 2021 года в городе завершилось строительство 18-метрового нового въездного знака. Он обошёлся в 10,5 млн рублей. Там также есть надпись "Город трудовой доблести".