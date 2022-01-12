Публикуем список ярмарок в Свердловской области на 13-16 января

В ближайшие дни жители и гости Свердловской области смогут побывать на сельскохозяйственных и универсальных ярмарках. Торговые ряды будут развёрнуты более чем в 30 муниципалитетах региона.
Перечень выглядит следующим образом:
- Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (15 января с 9:00 до 18:00);
- Верхняя Пышма – универсальная ярмарка на ул. Юбилейной, 3а (16 января с 9:00 до 16:00);
- Екатеринбург – универсальная ярмарка "Новогодняя" на площади 1905 года (до 16 января с 10:00 до 23:00); на следующих адресах: ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; ул. Билимбаевская, 15; Санаторная 2 и 3; перекрёсток Волгоградская – Белореченская; пр. Космонавтов, 86 (до конца года с 8:00 до 22:00);
- Заречный – универсальная ярмарка на площадке у ТКЦ "Галактика" по ул. Ленинградской, 9а (12 января);
- Ивдель – универсальные ярмарки на ул. Школьной, 18в (январь-декабрь) и ул. Советской, 79 (до конца года);
- Качканар – универсальная ярмарка "Рождественская" на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (до 16 января);
- Кировград – универсальные ярмарки "Рождественская на ул. Свердлова, 40 и Мамина Сибиряка, 2 (до 16 января с 9:00 до 17:00);
- Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Октябрьской, 38 (еженедельно с пятницы по воскресенье);
- Красноуральск – универсальная ярмарка в сквере на ул. Ленина (до 31 января с 10:00 до 21:00) и на площади ТЦ (15 января с 9:00 до 17:00);
- Красноуфимск – сельскохозяйственная и универсальная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (со вторника по воскресенье);
- Кушва – универсальные ярмарки напротив дома № 13 на ул. Союзов и напротив дома № 17 на Станционной (до 16 января);
- Нижняя Салда – сельскохозяйственная ярмарка на ул. Ломоносова, 4 (каждую субботу с 9:00 до 16:00);
- Нижний Тагил – универсальная ярмарка "Для всей семьи" на площадке по ул. Юности, 47а (13-14 января с 10:00 до 18:00) и специализированная ярмарка "Художественная" в торговом комплексе "Гальянский" (каждую субботу с 9:00 до 16:00);
- Новоуральск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 6 (январь*);
- Первоуральск – универсальная ярмарка на пр. Ильича, 32 (16 января);
- Североуральск – универсальная ярмарка на ул. Клубной, 16 (январь-декабрь);
- Серов – универсальная ярмарка "Новогодняя" на ул. Ленина, 128 (13 января с 9:00 до 18:00);
- Артёмовский – универсальная ярмарка на площади Советов (январь*);
- п. Буланаш – универсальная ярмарка на площади Театральная (январь*);
- п. Арти – универсальная ярмарка перед объектами ул. Ленина, 82 до ул. Ленина, 90 (15 и 16 января);
- с. Симинчи – универсальная ярмарка на перекрёстке улиц Советской и Трактовой (15 и 16 января), по ул. Ленина, 82 (вторник, среда, четверг, суббота);
- Богданович – сельскохозяйственная ярмарка "Сад – огород" на ул. Степана Разина, 43 (январь*);
- Верхняя Салда – универсальная "Наша ярмарка" на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (14-16 января с 9:00 до 17:00);
- Нижняя Тура – универсальная ярмарка на ул. 40 лет Октября, 12а (еженедельно с четверга по воскресенье);
- с. Башкарка – универсальная ярмарка на ул. Куйбышева, 31 (еженедельно по вторникам и четвергам с 10:00 до 17:00);
- п. Новоасбест – универсальная ярмарка в районе здания 7а по ул. Пионерской (еженедельно по средам и пятницам с 11:00 до 17:00);
- с. Бызово – универсальная ярмарка между домами № 7 и № 9 по ул. Ленина (еженедельно по воскресеньям с 11:00 до 15:00);
- с. Новопаньшино – универсальная ярмарка в квартале домов по ул. Советской, 5 (еженедельно по пятницам с 11:00 до 15:00) и в районе дома № 41 по ул. Ленина (еженедельно по субботам с 11:00 до 14:00);
- д. Черемшанка – универсальная ярмарка в районе дома 32 по ул. Комсомольской (еженедельно по вторникам и субботам с 14:00 до 15:00);
- с. Южаково – универсальная ярмарка в районе дома № 15 по ул. Советской (еженедельно по вторникам, средам и пятницам с 12:00 до 14:00);
- с. Кайгородское – универсальная ярмарка на ул. Ленина, 84а (еженедельно по субботам с 12:00 до 14:00);
- Ревда – универсальная ярмарка "Щедрая зима" в районе дома № 35 по ул. Мира (15-16 января);
- Реж – универсальная ярмарка на ул. Ленина, 37а (еженедельно с пятницы по воскресенье);
- пгт Сосьва – сельскохозяйственная ярмарка перед объектами по адресам ул. Алексеева, 13 и ул. Алексеева, 13а (еженедельно по субботам с 9:00 до 18:00);
- Сысерть – универсальная ярмарка на ул. Коммуны, 37 (еженедельно с четверга по субботу);
- Туринск – универсальная ярмарка ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 8:00 до 16:00) и между улицами Освобождение и Советской (январь*).
* Закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику, опубликованному на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Добавим, на территории главного ледового городка столицы Урала продолжает работать ярмарка.
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