Публикуем список ярмарок в Свердловской области на 13-16 января

На территории главного ледового городка столицы Урала продолжает работать ярмарка. Фото: Павел Ворожцов.

В ближайшие дни жители и гости Свердловской области смогут побывать на сельскохозяйственных и универсальных ярмарках. Торговые ряды будут развёрнуты более чем в 30 муниципалитетах региона.

Перечень выглядит следующим образом:

Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (15 января с 9:00 до 18:00);

– универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (15 января с 9:00 до 18:00); Верхняя Пышма – универсальная ярмарка на ул. Юбилейной, 3а (16 января с 9:00 до 16:00);

– универсальная ярмарка на ул. Юбилейной, 3а (16 января с 9:00 до 16:00); Екатеринбург – универсальная ярмарка "Новогодняя" на площади 1905 года (до 16 января с 10:00 до 23:00); на следующих адресах: ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; ул. Билимбаевская, 15; Санаторная 2 и 3; перекрёсток Волгоградская – Белореченская; пр. Космонавтов, 86 (до конца года с 8:00 до 22:00);

– универсальная ярмарка "Новогодняя" на площади 1905 года (до 16 января с 10:00 до 23:00); на следующих адресах: ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; ул. Билимбаевская, 15; Санаторная 2 и 3; перекрёсток Волгоградская – Белореченская; пр. Космонавтов, 86 (до конца года с 8:00 до 22:00); Заречный – универсальная ярмарка на площадке у ТКЦ "Галактика" по ул. Ленинградской, 9а (12 января);

– универсальная ярмарка на площадке у ТКЦ "Галактика" по ул. Ленинградской, 9а (12 января); Ивдель – универсальные ярмарки на ул. Школьной, 18в (январь-декабрь) и ул. Советской, 79 (до конца года);

– универсальные ярмарки на ул. Школьной, 18в (январь-декабрь) и ул. Советской, 79 (до конца года); Качканар – универсальная ярмарка "Рождественская" на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (до 16 января);

– универсальная ярмарка "Рождественская" на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (до 16 января); Кировград – универсальные ярмарки "Рождественская на ул. Свердлова, 40 и Мамина Сибиряка, 2 (до 16 января с 9:00 до 17:00);

– универсальные ярмарки "Рождественская на ул. Свердлова, 40 и Мамина Сибиряка, 2 (до 16 января с 9:00 до 17:00); Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Октябрьской, 38 (еженедельно с пятницы по воскресенье);

– универсальная ярмарка на ул. Октябрьской, 38 (еженедельно с пятницы по воскресенье); Красноуральск – универсальная ярмарка в сквере на ул. Ленина (до 31 января с 10:00 до 21:00) и на площади ТЦ (15 января с 9:00 до 17:00);

– универсальная ярмарка в сквере на ул. Ленина (до 31 января с 10:00 до 21:00) и на площади ТЦ (15 января с 9:00 до 17:00); Красноуфимск – сельскохозяйственная и универсальная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (со вторника по воскресенье);

– сельскохозяйственная и универсальная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (со вторника по воскресенье); Кушва – универсальные ярмарки напротив дома № 13 на ул. Союзов и напротив дома № 17 на Станционной (до 16 января);

– универсальные ярмарки напротив дома № 13 на ул. Союзов и напротив дома № 17 на Станционной (до 16 января); Нижняя Салда – сельскохозяйственная ярмарка на ул. Ломоносова, 4 (каждую субботу с 9:00 до 16:00);

– сельскохозяйственная ярмарка на ул. Ломоносова, 4 (каждую субботу с 9:00 до 16:00); Нижний Тагил – универсальная ярмарка "Для всей семьи" на площадке по ул. Юности, 47а (13-14 января с 10:00 до 18:00) и специализированная ярмарка "Художественная" в торговом комплексе "Гальянский" (каждую субботу с 9:00 до 16:00);

– универсальная ярмарка "Для всей семьи" на площадке по ул. Юности, 47а (13-14 января с 10:00 до 18:00) и специализированная ярмарка "Художественная" в торговом комплексе "Гальянский" (каждую субботу с 9:00 до 16:00); Новоуральск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 6 (январь*);

– универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 6 (январь*); Первоуральск – универсальная ярмарка на пр. Ильича, 32 (16 января);

– универсальная ярмарка на пр. Ильича, 32 (16 января); Североуральск – универсальная ярмарка на ул. Клубной, 16 (январь-декабрь);

– универсальная ярмарка на ул. Клубной, 16 (январь-декабрь); Серов – универсальная ярмарка "Новогодняя" на ул. Ленина, 128 (13 января с 9:00 до 18:00);

– универсальная ярмарка "Новогодняя" на ул. Ленина, 128 (13 января с 9:00 до 18:00); Артёмовский – универсальная ярмарка на площади Советов (январь*);

– универсальная ярмарка на площади Советов (январь*); п. Буланаш – универсальная ярмарка на площади Театральная (январь*);

– универсальная ярмарка на площади Театральная (январь*); п. Арти – универсальная ярмарка перед объектами ул. Ленина, 82 до ул. Ленина, 90 (15 и 16 января);

– универсальная ярмарка перед объектами ул. Ленина, 82 до ул. Ленина, 90 (15 и 16 января); с. Симинчи – универсальная ярмарка на перекрёстке улиц Советской и Трактовой (15 и 16 января), по ул. Ленина, 82 (вторник, среда, четверг, суббота);

– универсальная ярмарка на перекрёстке улиц Советской и Трактовой (15 и 16 января), по ул. Ленина, 82 (вторник, среда, четверг, суббота); Богданович – сельскохозяйственная ярмарка "Сад – огород" на ул. Степана Разина, 43 (январь*);

– сельскохозяйственная ярмарка "Сад – огород" на ул. Степана Разина, 43 (январь*); Верхняя Салда – универсальная "Наша ярмарка" на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (14-16 января с 9:00 до 17:00);

– универсальная "Наша ярмарка" на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (14-16 января с 9:00 до 17:00); Нижняя Тура – универсальная ярмарка на ул. 40 лет Октября, 12а (еженедельно с четверга по воскресенье);

– универсальная ярмарка на ул. 40 лет Октября, 12а (еженедельно с четверга по воскресенье); с. Башкарка – универсальная ярмарка на ул. Куйбышева, 31 (еженедельно по вторникам и четвергам с 10:00 до 17:00);

– универсальная ярмарка на ул. Куйбышева, 31 (еженедельно по вторникам и четвергам с 10:00 до 17:00); п. Новоасбест – универсальная ярмарка в районе здания 7а по ул. Пионерской (еженедельно по средам и пятницам с 11:00 до 17:00);

– универсальная ярмарка в районе здания 7а по ул. Пионерской (еженедельно по средам и пятницам с 11:00 до 17:00); с. Бызово – универсальная ярмарка между домами № 7 и № 9 по ул. Ленина (еженедельно по воскресеньям с 11:00 до 15:00);

– универсальная ярмарка между домами № 7 и № 9 по ул. Ленина (еженедельно по воскресеньям с 11:00 до 15:00); с. Новопаньшино – универсальная ярмарка в квартале домов по ул. Советской, 5 (еженедельно по пятницам с 11:00 до 15:00) и в районе дома № 41 по ул. Ленина (еженедельно по субботам с 11:00 до 14:00);

– универсальная ярмарка в квартале домов по ул. Советской, 5 (еженедельно по пятницам с 11:00 до 15:00) и в районе дома № 41 по ул. Ленина (еженедельно по субботам с 11:00 до 14:00); д. Черемшанка – универсальная ярмарка в районе дома 32 по ул. Комсомольской (еженедельно по вторникам и субботам с 14:00 до 15:00);

– универсальная ярмарка в районе дома 32 по ул. Комсомольской (еженедельно по вторникам и субботам с 14:00 до 15:00); с. Южаково – универсальная ярмарка в районе дома № 15 по ул. Советской (еженедельно по вторникам, средам и пятницам с 12:00 до 14:00);

– универсальная ярмарка в районе дома № 15 по ул. Советской (еженедельно по вторникам, средам и пятницам с 12:00 до 14:00); с. Кайгородское – универсальная ярмарка на ул. Ленина, 84а (еженедельно по субботам с 12:00 до 14:00);

– универсальная ярмарка на ул. Ленина, 84а (еженедельно по субботам с 12:00 до 14:00); Ревда – универсальная ярмарка "Щедрая зима" в районе дома № 35 по ул. Мира (15-16 января);

– универсальная ярмарка "Щедрая зима" в районе дома № 35 по ул. Мира (15-16 января); Реж – универсальная ярмарка на ул. Ленина, 37а (еженедельно с пятницы по воскресенье);

– универсальная ярмарка на ул. Ленина, 37а (еженедельно с пятницы по воскресенье); пгт Сосьва – сельскохозяйственная ярмарка перед объектами по адресам ул. Алексеева, 13 и ул. Алексеева, 13а (еженедельно по субботам с 9:00 до 18:00);

– сельскохозяйственная ярмарка перед объектами по адресам ул. Алексеева, 13 и ул. Алексеева, 13а (еженедельно по субботам с 9:00 до 18:00); Сысерть – универсальная ярмарка на ул. Коммуны, 37 (еженедельно с четверга по субботу);

– универсальная ярмарка на ул. Коммуны, 37 (еженедельно с четверга по субботу); Туринск – универсальная ярмарка ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 8:00 до 16:00) и между улицами Освобождение и Советской (январь*).

* Закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику, опубликованному на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Добавим, на территории главного ледового городка столицы Урала продолжает работать ярмарка.

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