В Берёзовском на базе с металлоломом нашли пять щенков

На вид найдёнышам чуть больше месяца. Фото: Галина Красилова.

Сегодня утром в Берёзовском при погрузке металлолома нашли пять щенков. Обнаружившие их люди обратились в соцсетях с просьбой взять найдёнышей на передержку.

Нашли щенят на базе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) под трубами, предназначенными на металлолом.

"Сегодня при их погрузке водитель услышал писк, — рассказала "Областной газете" очевидец Галина Красилова. — В итоге под трубами обнаружили логово собак. Щенкам на вид чуть больше месяца. Обратились с призывом к людям взять их на передержку. Одного щенка нашли уже куда пристроить. Надеюсь, остальных тоже заберут. Они ведь маленькие и могут замёрзнуть. С удовольствием взяла бы себе, но у меня дома две собаки".

По информации пресс-службы ЕТК, на базе этой компании по договорённости с администрацией Берёзовского хранятся трубы на металлолом. Периодически подрядчики администрации их вывозят. Тут же на территории базы обитают бездомные собаки.

"Начальник Берёзовского района тепловых сетей ЕТК направлял обращение по поводу собак, поскольку на них жаловались жильцы окрестных домов, — сообщила пресс-секретарь компании Светлана Тимченко. — Но пока эти животные продолжают жить на территории базы и прятаться в трубах. В данный момент щенкам ничего не угрожает, мама при них, она за ними присматривает. При погрузке труб ни одно животное не пострадало".

В начале недели "Областная газета" писала, что 10 января сотрудники мусоросортировочного комплекса "Широкореченский" в Екатеринбурге обнаружили живую красноухую черепаху. Она была в пакете с отходами. Необычную находку к себе домой решила забрать работница предприятия, координатор приюта для животных Светлана Таланова.