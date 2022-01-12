Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6 %

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции. Это 8,6 %.
Кабмину поручено принять необходимые решения для этого и провести все процедуры.
"Предлагаю проиндексировать пенсии выше инфляции – на 8,6%", — заявил глава государства на совещании.
Ранее Президент говорил об этом на съезде "Единой России", а также в ходе большой пресс-конференции. 23 декабря он также добавил, что аналогичные решения по выравниванию доходов в 2022 году будут приняты и по силовому блоку. Это касается как зарплат сотрудников силовых структур и правоохранительных органов, так и пенсий военнослужащих.
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