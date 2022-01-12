Доспехи доктора

На изготовление одной кольчуги у Андрея Баскова уходит около полугода. Вяжет доспехи он в свободное от работы время. Каждое колечко скрепляет вручную. Фото: Алексей Кунилов

С врачом-реаниматологом Андреем Басковым мы встречаемся у него на работе, на подстанции скорой помощи. Успеваем пообщаться между вызовами, на разговор и фотосессию времени немного, в любую минуту врач-реаниматолог может прервать разговор и уехать спасать очередного пациента.

В небольшом, но увесистом (15 килограммов) мешке у доктора – кольчуга. Не для защиты от буйных пациентов, от таких сложно спастись с помощью железной рубахи, эти доспехи для Андрея Баскова хобби. Вязать кольчуги он начал ещё в юности, потом был долгий перерыв, и вот снова десятки тысяч колечек сплелись в единое целое.

– Не у каждого брат или племянник мастер-кольчужник! Супруга же, как мне кажется, считает, что раз муж рядом, шума и грязи от производства мало и стоит это всё недорого, оно конечно гораздо лучше какой-нибудь «зимней рыбалки».

То, что доктор прописал

В медицине Андрей Басков, как бы странно это ни звучало, с 14 лет. Ещё в школе в УПК (Учебно-производственном комбинате) обучался на младшего медбрата по уходу за больными, проще говоря, готовился стать санитаром. В медицинскую академию поступил сразу после школы, будучи студентом, говорит, «санитарил» в отделениях разного профиля.

– Зацепила скорая, устроился санитаром на нашу городскую Станцию скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса. Прошёл путь с самого низа, от санитара до врача спецбригады (кардиореанимационная). Почему именно реанимация? Во-первых, подходит под склад характера. Во-вторых, медик (в большинстве своём), начиная обучение, не знает, кем будет. Поступая в институт, вчерашний школьник представляет медицину не лучше, чем любой обыватель с маленьким жизненным опытом и набором стандартных стереотипов об этой самой медицине. Исключение – дети врачебных родителей, таких, кто «несёт домой» все рабочие переживания. Те, кто впитывают это всё с пелёнок, обладают неосознанным чутьём этой самой медицины. Но это не про меня. Второе исключение – те, кто пошёл в институт после медучилища. У этих уже осознанное понимание, что это такое на самом деле. Тоже не про меня. У остальных желторотых в головах каша из пафосных штампов и образов «будет жить!», «мы его теряем!», отношения к реальной медицине не имеющих никакого. Именно они на первом курсе в анатомичке едят пирожки рядом с препаратом (трупом), думая о том, какие они крутые! Я и сам был таким почти четверть века назад, знаю, о чём говорю.

Властелин колец

История, а особенно история вооружения Андрея Баскова интересовали всегда. В школе занимался в секции стрельбы из лука. Однажды принял участие в «Хоббитских играх 2000». Съездил, поиграл и… не зацепило. В ролевое движение не влился, не понравилось. А вот процесс кольчугоплетения затянул. К середине нулевых изготовил несколько штук. Летом прошлого года соскучился по железу и решил снова покольчужить, как сам про свое хобби говорит Андрей.

– Сколько времени уходит на один доспех, не скажу. Я же их делаю не нонстоп, как ремесленник на работе, а так… по настроению и когда время есть. До полугода – запросто. Никто никуда не торопится.

Все детали для своих кольчуг Андрей изготавливает сам. Нехитрый набор инструментов: плоскогубцы, кусачки, тиски, деревянный брусок, дрель, а дальше километры стальной проволоки толщиной 1,2–2 мм. Раньше, рассказывает, использовали сетку-рабицу, добытую где придётся, теперь всё можно купить в строительном магазине. Сначала из проволоки Андрей делает спираль, потом нарезает её на колечки, из них и получается в итоге кольчуга.

– В принципе – ничего сложного. Этой технологии около 2500 лет. Соединяю колечки, изделие увеличивается, постепенно прирастая новыми петельками-кольцами. Как вязание. Сложно ли? Не знаю. Мне не с чем сравнить – ни шить, ни взять я не умею. А с кольчугой, мне кажется, справится большинство людей.

От оригинала кольчуги Андрея отличаются лишь тем, что на настоящих исторических доспехах концы колец ещё и соединялись заклёпками.

– Прежде всего кольчуга – защитная одежда из металлических колец, и я делаю именно их, пусть и не до конца исторично. Во внешнем виде же – никто не запрещает фантазировать и делать всё, что душе угодно.

На небольшую фотосессию с кольчугой у нас ушло не больше пятнадцати минут, за это время из гаража уехали две скорые; реанимация, где доктор Басков в совсем других доспехах спасает жизни людей, выехала, как только мы покинули территорию подстанции.

Эта суперкольчуга весит 15 килограммов. Фото: Алексей Кунилов