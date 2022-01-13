Евгений Куйвашев поздравил свердловских журналистов с Днём российской печати

Евгений Куйвашев отметил, что Свердловская область традиционно славится количеством и качеством СМИ. Фото: Владимир Мартьянов.

Сегодня, 13 января, отмечается День российской печати. В связи с этим событием губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников и ветеранов средств массовой информации, сотрудников типографий и издательств региона.

В частности, он отметил, что наша область традиционно славится количеством и качеством СМИ. Журналисты региона ежегодно побеждают в престижных профессиональных конкурсах и фестивалях, обладают зрелой гражданской позицией, пользуются заслуженным уважением свердловчан. Правительство области высоко ценит их вклад в социально-экономическое развитие Среднего Урала и стремится всесторонне поддерживать региональные и местные СМИ.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что он рассчитывает на поддержку СМИ в борьбе с коронавирусной инфекцией и укреплении санитарного щита Урала, реализации нацпроектов и программ по развитию Свердловской области, повышении качества жизни региона. Губернатор пожелал уральским журналистам и сотрудникам полиграфической отрасли счастья, здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов.

Поздравила работников и ветеранов СМИ, типографий и издательств региона и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. В частности, она выразила благодарность тем информационным агентствам, газетам, журналам и телекомпаниям, ведущим разъяснительную работу по поводу защиты людей в условиях пандемии коронавируса, о важности и необходимости вакцинации и мерах предосторожности. Признательна Людмила Бабушкина и тем СМИ, которые пишут о ежедневных подвигах медицинских работников, спасающих жизни людей.

Полный текст поздравлений губернатора Свердловской области и председателя регионального заксобрания с Днём российской печати опубликован в сегодняшнем номере «Областной газеты».