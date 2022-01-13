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Общество
13 января 2022, 10:57

Свердловчане срубили в лесничествах 13 780 ёлок к новогодним праздникам

ёлка

Маленькую ёлочку можно было приобрести за 59 рублей 34 копейки. Фото: Галина Соловьёва.

Жители Свердловской области срубили в лесничествах региона 13 780 новогодних деревьев к праздникам. Стоимость ёлок варьировалась от 59 рублей 34 копеек (за дерево до метра) до 296 рублей 71 копейки (свыше 4 метров).

С середины до конца декабря государственные лесные инспектора вели усиленное патрулирование, было организовано 39 стационарных постов. По данным министерства природных ресурсов и экологии области, всего проведено 1 380 рейдов по охране лесов.

Выявлен 1 факт незаконной рубки сосны в Таборинском районе. Виновное лицо привлечено к ответственности, ущерб возмещён в полном объёме.

Напомним, в 2020 году было выявлено пять нарушителей (в 2019 – шесть). Количество срубленных деревьев составило 14 штук (восемь). Общая сумма вреда оценена в 11,5 тыс. рублей (26,2 тыс. рублей).

Ранее "Областная газета" писала, что собранные в Екатеринбурге и других городах Среднего Урала новогодние ёлки утилизируют.

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Областная газета Свердловской области

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