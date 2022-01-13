В России временно запрещено ввозить животноводческую продукцию из Казахстана

Не разрешается ввозить из Казахстана мясо, не подвергнутое тепловой обработке, молоко, мясную и молочную продукцию. Фото: Павел Ворожцов.

Россельхознадзор ввёл временные ограничения на ввоз животных и животноводческую продукцию из Казахстана. Сделано это из-за ухудшения эпизоотической обстановки по ящуру.

«Вводимый Россельхознадзором временный запрет распространяется на восприимчивых к ящуру живых животных, включая животных компаньонов, а также диких, цирковых и зоопарковых», – указано на сайте ведомства. Также не разрешается ввозить из соседней страны мясо, не подвергнутое тепловой обработке, молоко, мясную и молочную продукцию.

Под запрет попадают и шерсть, волос, щетина, трофеи, кишечное сырьё, шкуры и кожа, не обработанные по технологии, разрушающей вирус. Ограничения распространяются и на корма и кормовые добавки животного и растительного происхождения, генетический материал и бывшее в употреблении оборудование для содержания и убоя животных. Кроме того, запрещён транзит живых животных, восприимчивых к ящуру, из Казахстана по территории Российской Федерации.

В конце декабря "Областная газета" писала, что Роспотребнадзор приостановил ввоз мандаринов, перцев, винограда из Турции и Ирана. Сообщало наше издание и о том, что Россия приостановила ввоз ряда продуктов с ГМО из Китая.