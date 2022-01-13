Евгений Куйвашев заявил, что проект планировки «ВИЗа-Правобережного» будет завершён в 2022 году

Евгений Куйвашев напомнил, что в 2019 году свердловские власти всерьёз планировали заняться строительством «ВИЗа-Правобережного», но потом все ресурсы перекинули на борьбу с пандемией. Фото: проект, пресс-служба Группы ЛСР.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе своей ежегодной пресс-конференции рассказал о судьбе нового микрорайона Екатеринбурга «ВИЗ-Правобережный». По словам главы региона, проект планировки территории должен быть завершён в 2022 году.

Евгений Куйвашев напомнил, что в 2019 году свердловские власти всерьёз планировали заняться строительством «ВИЗа-Правобережного», но потом все ресурсы перекинули на борьбу с пандемией – в 2020 году было потрачено около 19 млрд рублей. В том же году было приостановлено много проектов, но, по словам губернатора, это не значит, что власти отказываются от нового микрорайона.

«Перед Новым годом было совещание, где детально обсуждался проект планировки "ВИЗ-Правобережный". Коллеги из администрации обещали представить проект развития микрорайона уже в 1 квартале 2022 года. В этом же году будет утверждён подробный проект планировки "ВИЗа-Правобережного"», – заявил Евгений Куйвашев.

Также глава региона отметил, что в прошлом году Свердловская область получила одобрение на получение субсидий для строительства инфраструктурных объектов. Эти средства будут потрачены на строительство канализационного коллектора глубокого заложения для обеспечения инженерной инфраструктуры «ВИЗа-Правобережного».

«Я рассчитываю, что проект канализационного коллектора будет готов в нынешнем году, а уже с 2023 года мы начнём строить коллектор и параллельно "завяжем в планы" по строительству микрорайона девелоперские и строительные компании», – отметил губернатор.

Напомним, что ранее в микрорайоне «ВИЗ-Правобережный» планировали построить объекты Универсиады, но в итоге их перенесли на территорию Новокольцовского микрорайона. В 2019 году также обсуждались планы по переезду правительства Свердловской области из исторического центра уральской столицы в новый микрорайон.