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Общество
13 января 2022, 12:43

Родители обратились в ФСБ из-за массовой эвакуации школ в Екатеринбурге

минирование школ

После массового лжеминирования школ возбудили уголовное дело. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня родители екатеринбургских школьников собрались около УФСБ по Свердловской области. Накануне из-за сообщения о минировании эвакуировали 151 образовательное учреждение.

Как сообщили в движении «Роднадзор», родители подали свои обращения в УФСБ. При этом сотрудники ведомства встретили их спокойно.

«Согласитесь, резонансно, более 150 школ эвакуировали. И что, мы должны молчать? Я считаю, что нет. Родители должны прийти и поинтересоваться, а кто обеспечивает безопасность ваших детей. Мы привели ребёнка в школу, всё. Дальше ответственность за жизнь и здоровье несёт государство в лице директора школы. А получается, что никто не несёт. Даже вчерашняя эвакуация показала, что от школы к школе по разному всё это происходило», — заявила одна из участниц.

Женщина также рассказала, что некоторым из родителей приходилось искать по улицам города детей — первоклассников, у которых нет телефонов. Некоторые родители остались недовольны тем, что школьников эвакуировали без верхней одежды и зимней обуви.

Прокомментировать ситуацию «Областная газета» попросила ФСБ. Был направлен соответствующий запрос.

Напомним, накануне в столице Урала из-за сообщений о минировании эвакуировали 151 школу, это более 90 % всех школ города. Волна «минирования» докатилась и до других учреждений: филиала медколледжа, Горного университета, Дворца культуры. А также городов области: Качканара, Новоуральска и Заречного. Подробности читайте в материале «Областной газеты» «В учебную программу включилось лжеминирование».

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку. Также известно, что после массового лжеминирования школ возбудили уголовное дело.

Областная газета Свердловской области

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