Родители обратились в ФСБ из-за массовой эвакуации школ в Екатеринбурге

После массового лжеминирования школ возбудили уголовное дело. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня родители екатеринбургских школьников собрались около УФСБ по Свердловской области. Накануне из-за сообщения о минировании эвакуировали 151 образовательное учреждение.

Как сообщили в движении «Роднадзор», родители подали свои обращения в УФСБ. При этом сотрудники ведомства встретили их спокойно.

«Согласитесь, резонансно, более 150 школ эвакуировали. И что, мы должны молчать? Я считаю, что нет. Родители должны прийти и поинтересоваться, а кто обеспечивает безопасность ваших детей. Мы привели ребёнка в школу, всё. Дальше ответственность за жизнь и здоровье несёт государство в лице директора школы. А получается, что никто не несёт. Даже вчерашняя эвакуация показала, что от школы к школе по разному всё это происходило», — заявила одна из участниц.

Женщина также рассказала, что некоторым из родителей приходилось искать по улицам города детей — первоклассников, у которых нет телефонов. Некоторые родители остались недовольны тем, что школьников эвакуировали без верхней одежды и зимней обуви.

Прокомментировать ситуацию «Областная газета» попросила ФСБ. Был направлен соответствующий запрос.

Напомним, накануне в столице Урала из-за сообщений о минировании эвакуировали 151 школу, это более 90 % всех школ города. Волна «минирования» докатилась и до других учреждений: филиала медколледжа, Горного университета, Дворца культуры. А также городов области: Качканара, Новоуральска и Заречного. Подробности читайте в материале «Областной газеты» «В учебную программу включилось лжеминирование».

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку. Также известно, что после массового лжеминирования школ возбудили уголовное дело.