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13 января 2022, 12:47

Евгений Куйвашев пообещал отправиться на сплав с «Областной газетой»

Евгений Куйвашев

Предложение отправиться на сплав вместе с «ОГ» прозвучало на пресс-конференции губернатора. Фото: Владимир Мартьянов.

Журналист «Областной газеты» Диана Храмцова пригласила губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на сплав вместе с редакцией летом 2022 года. Глава региона согласился.

Предложение отправиться на сплав вместе с «ОГ» прозвучало на пресс-конференции губернатора.

«Договорились. Только надо будет параллельно с этим провести какую-нибудь экологическую акцию. Но договорились», – ответил Евгений Куйвашев на просьбу журналиста.

Напомним, 17 июля 2020 года сотрудники издания провели выездное совещание по итогам первого полугодия 2020 года. Впервые в истории газеты оно прошло в виде сплава по реке Чусовой. Фотоотчёт – здесь.

Сюжет

Пресс-конференция Евгения Куйвашева
26 декабря 2016 года Евгений Куйвашев проведёт пресс-конференцию.

Областная газета Свердловской области

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