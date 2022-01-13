Евгений Куйвашев ответил на 68 вопросов за 3 часа 8 минут

Евгений Куйвашев ответил на 68 вопросов. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл пресс-конференцию. Она продлилась 3 часа 8 минут.

Пресс-конференция началась в 11:02. Чуть более трёх часов глава региона отвечал на вопросы, связанные с коронавирусом, эффективностью деятельности правительства, будущим нового здания филармонии, заброшенной больницей в Зелёной роще, QR-кодами в транспорте и торговых центрах, Универсиадой. Несколько раз задавали вопрос о ЕКАДе.

Под конец мероприятия собравшиеся из разных муниципалитетов начали задавать вопросы о выделении бюджетных денег на школы, больницу, спортивный центр и так далее.

Евгений Куйвашев после пресс-конференции выделил три основных темы в своём Instagram.

«Первое. Мы постоянно стараемся поддержать людей. Поэтому я решил отменить в регионе транспортный налог для многодетных семей с большими многоместными машинами. Второе. Всё, что мы делаем к Универсиаде — наше с вами главное наследие. Всем будем пользоваться долгие годы. Третье. ЕКАД. Без преувеличения — грандиозная стройка. Колоссальная работа наших дорожников, одних из лучших в стране. Я буду счастлив, когда они замкнут кольцо», — написал глава региона.

Кроме того, его спросили о слове-символе ушедшего 2021 года для Свердловской области. Он сказал, это слово — «возможности».

Напомним, что предыдущая встреча главы региона с журналистами состоялась 22 декабря 2020 года. За три часа Евгений Куйвашев успел ответить более чем на 30 вопросов.

Тогда губернатор комментировал кадровые перестановки в мэрии Екатеринбурга и правительстве области, перевод скорой помощи в Нижнем Тагиле на аутсорсинг, подготовку к ЧМ по волейболу, а также рассказал, что привился от коронавируса.