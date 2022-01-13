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13 января 2022, 14:51

Евгений Куйвашев высказался против барельефа Сталина на фасаде ОДО

Барельеф Сталина

Барельеф Сталина вернули на фасад здания во время ремонта. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о своём отношении к возвращению барельефа Сталина на фасад ОДО. Он высказался против.

Евгений Куйвашев рассказал об этом во время пресс-конференции. Глава региона отметил, что повлиять на исход событий он не может, так как это здание находится в собственности Министерства обороны РФ.

«Это действительно здание Минобороны, как бы я ни хотел, я не могу ни снять этот барельеф, ни приказать это сделать. Пусть установка этого барельефа будет на совести тех, кто это сделал. Лично я против», – подытожил Евгений Куйвашев.

Напомним, барельеф Иосифа Сталина вернули на фасад Окружного дома офицеров в Екатеринбурге во время ремонта. Летом руководство ОДО заявляло, что это может произойти не раньше 2023 года, однако скульптурное изображение появилось уже в конце 2021 года.

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Областная газета Свердловской области

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