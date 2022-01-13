Свердловчане выиграли 67 млн рублей в новогодней лотерее

1 января 2022 года было разыграно 2 974 200 845 рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Средний Урал вошёл в топ-4 среди самых удачливых регионов по итогу новогоднего розыгрыша «Русского лото». Свердловчане выиграли почти 67 млн рублей.

Один житель региона стал лотерейным миллионером, ещё трое выиграли по 750 тыс. рублей. Общее количество счастливых билетов, приобретённых в Свердловской области, составило 489 635 штук.

Как рассказали в пресс-службе «Столото», уже известно имя первого свердловчанина-победителя праздничного розыгрыша с выигрышем 750 тыс. рублей. Счастливчиком стал военный пенсионер Александр Звонарёв. По его словам, он спонтанно приобрёл три билета «Русского лото» в конце ноября. О своей удаче мужчина узнал 2 января.

«Днём спокойно сел перед компьютером и начал поочередно набирать номера билетов. Когда на экране высветилась сумма выигрыша, я не понял, что это такое, и позвал жену. Супруга вообще не знала, что я участвовал в новогоднем тираже, поэтому для нее эта победа стала большей неожиданностью, чем для меня. Мы пару минут смотрели то на экран, то друг на друга — не верили, что это произошло с нами», — рассказывает уралец. О том, как распорядиться выигранными деньгами, участник лотереи ещё думает.

Фото: пресс-служба «Столото», снимок публикуется с разрешения победителя.

Добавим, 1 января 2022 года состоялся новогодний розыгрыш, было разыграно 2 974 200 845 рублей. Выигрышными стали 14 479 009 билетов.

Напомним, в прошлом году по итогам новогоднего розыгрыша 15 жителей Свердловской области выиграли по миллиону рублей. В рейтинге самых везучих регионов по количеству лотерейных миллионеров Средний Урал занял пятую строчку.

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