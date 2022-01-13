В свердловском СК назначили ответственного за организацию поисковой и архивной работы

Задать вопросы, связанные с проведением архивной и поисковой работы, предлагается по номеру 8 (343) 297-72-38. Фото: сайт СУ СКР по Свердловской области.

В СУ СКР по Свердловской области назначили ответственного за взаимодействие по вопросам поисковой и архивной работы. Им стал старший инспектор второго отделения контрольно-следственного отдела полковник юстиции Павел Романов.

Именно он будет взаимодействовать с общественно-государственными и общественными объединениями, уполномоченными на проведение поисковых и архивных работ. Как говорится на сайте ведомства, задать вопросы, связанные с деятельностью, направленной на увековечение памяти погибших при защите Отечества, можно по номеру 8 (343) 297-72-38.

Как рассказал «Областной газете» Павел Романов, систематическая работа по увековечению памяти погибших при защите Отечества и умерших от ранений в годы Великой Отечественной войны ведётся давно (с 2019 года). Однако руководством СК было принято решение, что её надо усилить и закрепить за ней конкретного сотрудника.

«На территории Свердловской области хоть и не велись бои, но много людей ушло на фронт. Я буду связующим звеном между учреждениями государственных архивов и поисковиками. Необходимо сделать так, чтобы ни один погибший не остался безвестным», — сказал полковник юстиции.

Он уточнил изданию, что при нахождении останков наших соотечественников, участвовавших в боевых действиях, устанавливаются причины их смерти, делается анализ ДНК. Также ведётся работа по розыску родственников. Им и передаются награды и личные вещи погибших.

Напомним, в 2020 году на выполнение этой программы из областного бюджета было выделено более 25 млн рублей. Деньги пошли на восстановление воинских захоронений в десяти муниципалитетах: в Ирбите, Красноуфимске, Невьянске, Карпинске, Нижнем Тагиле, Камышлове, Туринске, а также Тавдинском, Тугулымском и Горноуральском городских округах. В минувшем году направили 21,2 млн рублей.