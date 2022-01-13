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13 января 2022, 17:15

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев наградил екатеринбургскую журналистку

Анна Абсалямова

Редактор и ведущая программы «Патрульный участок» Анна Абсалямова удостоена нагрудного знака «За вклад в освещение деятельности МВД». Фото: кадр из передачи «Патрульный участок».

Министр внутренних дел России, генерал полиции РФ Владимир Колокольцев подписал в День российской печати приказ о награждении журналистов, формирующих уважительное отношение к закону и деятельности полиции. Среди награждённых есть екатеринбургская журналистка Анна Абсалямова.

Как сообщается на сайте МВД России редактор и ведущая программы «Патрульный участок» Анна Абсалямова удостоена нагрудного знака «За вклад в освещение деятельности МВД». Эта же награда присуждена ещё семерым журналистам, включая представителей СМИ из Татарстана и Тульской области.

Всего Владимир Колокольцев отметил 21 журналиста.

«Благодаря их таланту, преданности избранной профессии, гражданской смелости публикуются интересные и актуальные материалы, которые формируют в обществе уважительное отношение к закону, рассказывают о сложной и напряжённой работе сотрудников полиции», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Программа «Патрульный участок» – это совместный проект ОТВ и ГУВД Свердловской области, запущенный в 2007 году. Сейчас передача выходит на официальном YouTube-канале ГУ МВД России по Свердловской области. На данный момент Анна Абсалямова является членом Избирательной комиссии Свердловской области, куда была назначена по предложению Свердловского творческого союза журналистов, и продолжает участвовать в освещении деятельности сотрудников полиции.

Областная газета Свердловской области

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