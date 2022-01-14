После вмешательства «ОГ» екатеринбурженке починили телефон

На поломку проводного телефона читатели «ОГ» в разных городах Свердловской области жалуются постоянно. Фото: Галина Соловьёва

На днях в редакцию «Облгазеты» обратилась 83-летняя жительница уральской столицы Валентина СЫРВАЧЁВА. Она пожаловалась на то, что с 7 декабря не работал её телефон в квартире №53 по ул. Серафимы Дерябиной, 49/1. Пенсионерка не раз звонила по сотовому на горячую линию телефонного оператора, но не могла дождаться ответа по 30–40 минут. После того, как ситуацией заинтересовались журналисты, связь екатеринбурженке восстановили.

Валентина Григорьевна без городского телефона жить не может: уже больше 20 лет она возглавляет Совет ветеранов Уральского государственного педагогического университета и регулярно звонит бывшим работникам УрГПУ, чтобы узнать об их здоровье и, в случае необходимости, помочь по хозяйству. Даже в наш цифровой век не все пожилые люди имеют смартфоны, поэтому для них стационарная связь зачастую единственное средство связи.

– Больше месяца пыталась оставить заявку ремонтникам, и ни разу не смогла дозвониться до сотрудников телефонного оператора – линия всё время была занята. Но теперь благодаря корреспондентам «Облгазеты» телефон у меня работает, – рассказала Валентина Сырвачёва.

По словам связиста Александра Прокопьева, причин неисправности проводного телефона может быть множество — от выхода из строя витого шнура и распайки контактов до скачка напряжения в сети или обрыва линии. Самостоятельно аппарат ремонтировать не стоит, лучше обратиться к специалисту. Тем более что в случае длительного отсутствия связи владелец городского номера может потребовать возмещения денежных средств за неоказание услуги.

– Вопросы перерасчёта и компенсации будут отработаны с Валентиной Григорьевной индивидуально. Обратиться за технической поддержкой сервисов можно на официальном сайте компании, в мобильном приложении, а также по номеру 8 (800) 100–08–00, звонок бесплатный, – пояснили в пресс-службе екатеринбургского филиала провайдера.