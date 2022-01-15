Владимир Путин поздравил сотрудников Следственного комитета с профессиональным праздником

Глава государства отметил, что за прошедшие годы СК РФ доказал свою состоятельность и стал одним из ключевых звеньев в правоохранительной системе. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и сотрудников Следственного комитета РФ с профессиональным праздником. Ровно 11 лет назад, 15 января 2011 года, в России был образован Следственный комитет как самостоятельный федеральный государственный орган.

Глава государства отметил, что за прошедшие годы СК РФ доказал свою состоятельность и стал одним из ключевых звеньев в правоохранительной системе.

"Сохраняя и развивая сложившиеся в ведомстве традиции, вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твёрдо отстаиваете интересы государства, права и свободы граждан России. Эта в высшей степени ответственная работа требует от каждого из вас исключительной компетентности, принципиальности, верности служебному долгу", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент добавил, что именно от профессиональных и личных качеств сотрудников Следственного комитета зависит вера людей в торжество справедливости и закона. В конце поздравительной телеграммы Владимир Путин пожелал следователям новых профессиональных достижений.

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