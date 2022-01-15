Охотинспекторов Свердловской области вооружили карабинами "Калашников-TR3"

Охотинспекторы уже прошли обучение и подтвердили право на ношение, хранение и применение служебного огнестрельного оружия. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале "Калашников"

Госинспекторов департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области обеспечили служебным оружием. Все охотинспекторы получили в распоряжение карабины "Калашников-TR3".

Охотинспекторы уже прошли обучение и подтвердили право на ношение, хранение и применение служебного огнестрельного оружия.

"Для защиты себя, а также жизни и здоровья свидетелей и понятых государственный инспектор вправе применить оружие — это крайняя мера обеспечения собственной безопасности и безопасности окружающих. Призываю всех охотников вести охоту по правилам, выполнять законные требования и уважать труд государственных инспекторов", — сказал руководитель регионального департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Александр Кузнецов.

Площадь охотничьих угодий в Свердловской области составляет 18 млн гектаров. Их охрану на сегодняшний день осуществляют 38 госинспекторов, сообщает департамент информполитики региона.

Отметим, что за последние несколько лет зарегистрировано несколько нападений браконьеров на егерей. В ноябре 2019 года сотрудники рыбоохраны Сергей Ворохобов и Андрей Киргинцев во время обхода территории обнаружили нарушителя, который незаконно вылавливал рыбу. Во время изъятия добытых биоресурсов злоумышленник выстрелил в Андрея Киргинцева. Сергей Ворохобов смог обезоружить преступника, запер его в доме до приезда полиции и вызвал скорую помощь. На следующий день раненый Андрей Киргинцев скончался в больнице.

В августе 2020 года браконьеры открыли огонь по бойцам СОБРа и сожгли машину охотинспекторов.