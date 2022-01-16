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Общество
16 января 2022, 12:35

Минцифры РФ предупредило о новом способе мошенничества с QR-кодами

Телефон в руке

Злоумышленники пытаются получить доступ к личной записи на Госуслугах. Фото: Алексей Кунилов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предупредило о распространении нового способа мошенничества. Злоумышленники получают доступ к личному кабинету на портале Госуслуг.

Для этого мошенники инициируют по телефону восстановление пароля к личному кабинету. При входе в него вводят номер телефона жертвы, звонят ей и просят продиктовать полученный по SMS код. Получив заветные цифры, злоумышленники генерируют новый пароль, а пользователь теряет доступ к своему аккаунту.

"В этой схеме QR-код — лишь предлог для звонка, так как сейчас это самая актуальная тема. QR-код появляется в подтверждённой учётной записи автоматически, когда Минздрав передает сведения о вакцинации или перенесённом заболевании", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что пока в службе поддержки портала нет роста обращений по факту кражи учётных записей. У операторов есть специальный скрипт, который позволит выявить мошенников и объяснить пользователю, какие действия нужно предпринять, чтобы сохранить безопасность своего аккаунта. Также операторы собирают номера, с которых звонили злоумышленники, и передают их в Банк России, так как это могут быть банковские мошенники.

Правила безопасности

Если вам позвонили и предложили привязать QR-код к странице на Госуслугах:

  • Положите трубку и не сообщайте никаких данных.
  • Не отправляйте SMS с кодами, не меняйте пароль с помощью звонившего.
  • Сообщите о звонке в МВД и на горячую линию поддержки портала Госуслуг по номеру: 8-800-100-70-10 или через платформу обратной связи на сайте.
    Портал "Госуслуги" разослал пользователям сообщения с предупреждением Фото: скрин письма

    Областная газета Свердловской области

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