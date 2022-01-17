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Общество
17 января 2022, 10:30

Ледовый городок в Каменске-Уральском проработает до 23 января

Ледовый городок

На площади Ленинского комсомола установлены ледяные скульптуры космонавта, ракет, планет и спутников. Фото: пресс-служба администрации муниципалитета

В Каменске-Уральском ледовый городок на площади Ленинского комсомола продолжит свою работу до 23 января (ближайшего воскресенья). Такое решение принял глава муниципалитета Алексей Герасимов.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, решение было принято с учётом "востребованности горок у каменской детворы".

Напомним, открытие праздничной площадки состоялось 29 декабря. Городок, выполненный на космическую тему (в минувшем году отмечалось 60-летие со дня первого полёта человека в космос), обошёлся в 5,3 млн рублей. Как ранее отмечал глава Каменска-Уральского, "самой яркой композицией станет светящееся созвездие Медведицы".

Напомним, глава уральской столицы Алексей Орлов продлил работу ледового городка в Екатеринбурге на две недели. праздничная площадка будет открыта до 30 января (следующего воскресенья).

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Областная газета Свердловской области

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