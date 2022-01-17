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Общество
17 января 2022, 13:32

На Госуслугах появился сервис "Уведомления по трудовым мигрантам"

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Для направления уведомления работодателю требуется на Госуслугах заполнить форму и заверить её электронной подписью. Скриншот с Единого портала государственных услуг

На Едином портале государственных услуг появился сервис "Уведомления по трудовым мигрантам". Об этом сегодня сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Как указано на сайте ведомства, с помощью этого сервиса можно отправлять в подразделения МВД электронные уведомления о заключении и расторжении трудового договора с иностранными гражданами и об обязательствах по выплате зарплаты иностранным гражданам (высококвалифицированным специалистам).

Направить соответствующее уведомление в МВД несложно. Для этого работодателю требуется на Госуслугах заполнить форму и заверить её электронной подписью. Посещать ведомство не нужно.

По словам замглавы Минцифры России Дмитрия Огуряева, такой сервис необходим, поскольку это помогает создавать комфортную среду для ведения бизнеса в нашей стране.

Ранее "Областная газета" писала, что с 29 декабря вступил в силу закон об обязательной дактилоскопии трудовых мигрантов.  Также наше издание рассказывало, что на фоне пандемии коронавируса в прошлом году на 40 % уменьшилось число выявленных мигрантов, нелегально работающих в России. Вдвое снизилось и количество нарушений правил въезда и режима пребывания в стране. Тогда же число иностранцев, въехавших на территорию Среднего Урала, снизилось почти в 4 раза. В этом году Свердловская область сможет принять 500 иностранных граждан, желающих получить разрешение на временное проживание на территории РФ. В прошлом году такая квота составляла 800 разрешений.

Областная газета Свердловской области

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