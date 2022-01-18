Стартовали продажи туров по России с кешбэком

Сегодня, 18 января, стартовал новый этап программы туристического кешбэка. До 12 апреля граждане могут купить туры по России и вернуть 20 % от стоимости путёвок.
Отправиться в поездку можно с сегодняшнего дня и до 30 апреля. Если речь идёт о круизах, то в тур с кешбэком получится поехать с начала навигации и по 1 июня.
Основные условия программы:
- 20 % стоимости путешествия вернётся на карту "Мир" в течение пяти дней,
- средства возвращаются за туры от двух ночей,
- можно рассчитывать не более чем на 20 тысяч рублей,
- по программе доступны поездки во все регионы России, выбрать направление можно на сайте мирпутешествий.рф,
- воспользоваться программой разрешено неограниченное число раз.
"Мы охватываем вторую половину зимы и практически всю весну. В это время ещё продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха, весной можно уже планировать культурно-познавательные поездки, и, конечно, это время подходит для оздоровительного санаторного отдыха. При этом в отличие от пика сезона, новогодних или майских праздников — в этот период меньше ажиотажа", — рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
Добавим, что в этом году запланирован и осенний этап программы туристического кешбэка. Продажи стартуют в октябре, точные даты Ростуризм озвучит во второй половине года. В рамках нацпроекта по туризму на эти цели заложено 5 млрд рублей.
Напомним, что программа туристического кешбэка была запущена в России в 2020 году. Зимне-весенний этап – 2022 станет пятым по счёту. В 2021 году программой воспользовались 1,7 млн россиян. Они приобрели туров и оплатили проживание в отелях более чем на 34 млрд рублей, на карты вернулось 6,7 млрд рублей.