Стартовали продажи туров по России с кешбэком

Отправиться в поездку можно с сегодняшнего дня и до 30 апреля. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня, 18 января, стартовал новый этап программы туристического кешбэка. До 12 апреля граждане могут купить туры по России и вернуть 20 % от стоимости путёвок.

Отправиться в поездку можно с сегодняшнего дня и до 30 апреля. Если речь идёт о круизах, то в тур с кешбэком получится поехать с начала навигации и по 1 июня.

Основные условия программы:

20 % стоимости путешествия вернётся на карту "Мир" в течение пяти дней,

средства возвращаются за туры от двух ночей,

можно рассчитывать не более чем на 20 тысяч рублей,

по программе доступны поездки во все регионы России, выбрать направление можно на сайте мирпутешествий.рф,

воспользоваться программой разрешено неограниченное число раз.

"Мы охватываем вторую половину зимы и практически всю весну. В это время ещё продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха, весной можно уже планировать культурно-познавательные поездки, и, конечно, это время подходит для оздоровительного санаторного отдыха. При этом в отличие от пика сезона, новогодних или майских праздников — в этот период меньше ажиотажа", — рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Добавим, что в этом году запланирован и осенний этап программы туристического кешбэка. Продажи стартуют в октябре, точные даты Ростуризм озвучит во второй половине года. В рамках нацпроекта по туризму на эти цели заложено 5 млрд рублей.

Напомним, что программа туристического кешбэка была запущена в России в 2020 году. Зимне-весенний этап – 2022 станет пятым по счёту. В 2021 году программой воспользовались 1,7 млн россиян. Они приобрели туров и оплатили проживание в отелях более чем на 34 млрд рублей, на карты вернулось 6,7 млрд рублей.