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18 января 2022, 07:15

Стартовали продажи туров по России с кешбэком

Девушка в маске мечтает путешествовать

Отправиться в поездку можно с сегодняшнего дня и до 30 апреля. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня, 18 января, стартовал новый этап программы туристического кешбэка. До 12 апреля граждане могут купить туры по России и вернуть 20 % от стоимости путёвок.

Отправиться в поездку можно с сегодняшнего дня и до 30 апреля. Если речь идёт о круизах, то в тур с кешбэком получится поехать с начала навигации и по 1 июня.

Основные условия программы:

  • 20 % стоимости путешествия вернётся на карту "Мир" в течение пяти дней,
  • средства возвращаются за туры от двух ночей,
  • можно рассчитывать не более чем на 20 тысяч рублей,
  • по программе доступны поездки во все регионы России, выбрать направление можно на сайте мирпутешествий.рф,
  • воспользоваться программой разрешено неограниченное число раз.

"Мы охватываем вторую половину зимы и практически всю весну. В это время ещё продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха, весной можно уже планировать культурно-познавательные поездки, и, конечно, это время подходит для оздоровительного санаторного отдыха. При этом в отличие от пика сезона, новогодних или майских праздников — в этот период меньше ажиотажа", — рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Добавим, что в этом году запланирован и осенний этап программы туристического кешбэка. Продажи стартуют в октябре, точные даты Ростуризм озвучит во второй половине года. В рамках нацпроекта по туризму на эти цели заложено 5 млрд рублей.

Напомним, что программа туристического кешбэка была запущена в России в 2020 году. Зимне-весенний этап – 2022 станет пятым по счёту. В 2021 году программой воспользовались 1,7 млн россиян. Они приобрели туров и оплатили проживание в отелях более чем на 34 млрд рублей, на карты вернулось 6,7 млрд рублей.

Областная газета Свердловской области

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