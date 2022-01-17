Екатеринбуржцам предложили придумать название для нового кластера на Вайнера

Кластер разместят в старинном особняке на ул. Вайнера. Фото: Google.Карты. Панорама

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) объявил о новом конкурсе. Жителям Екатеринбурга предлагают придумать название для креативного кластера на ул. Вайнера.

Принять участие может любой желающий. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

От одного человека принимают не более двух вариантов. Оставить предложения можно на сайте проекта, а также направить по адресу электронной почты rov@sofp.ru.

Приём заявок продлится до 21 января, а результаты объявят 28 января. Победитель получит от организаторов ценный приз, но какой именно не уточняется.

Отмечается, что в состав жюри войдут представители областной и городской власти, члены СОФПП, журналисты, общественные деятели, урбанисты и предприниматели.

Напомним, в конце декабря стало известно, что в двухэтажном кирпичном дом на ул. Вайнера, 16, построенном в 1886 году, разместят креативный кластер. Здесь будут работать магазин с товарами местных ремесленников, студия звукозаписи, творческий и IT-коворкинг, образовательный и продюсерский центры.