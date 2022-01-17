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Общество
17 января 2022, 20:35

Евгений Куйвашев в день рождения региона инициировал поиск уральской идентичности

Евгений Куйвашев

Каждый житель региона может предложить свой вариант. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня Свердловская область отмечает 88-летие. В этот день губернатор Евгений Куйвашев инициировал поиск уральской идентичности.

Глава Среднего Урала отметил, что Свердловская область — уникальная территория трудолюбивых и талантливых людей. В слове "свердловчанин" есть что-то единое.

"Я уже рассказывал раньше о том, что мы запустим в этом году конкурс "Достояние Среднего Урала". Думаю, что он и поможет нам сформулировать, какая она — уральская идентичность", — написал глава региона в Instagram.

Он пояснил, что 1 февраля общественная палата на своём сайте запустит конкурс. До конца мая можно будет подавать заявки и выдвинуть свой вариант достояния Свердловской области. Можно предлагать географические объекты, исторические события, достижения науки, техники, литературы, музыки, спорта и так далее.

Голосование продлится с 1 августа по 1 октября. Присваивать статус "Достояние Среднего Урала" будут каждый год 17 января, в день рождения Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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