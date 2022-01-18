У екатеринбуржца арестовали Lexus за долги

Lexus эвакуирован на спецстоянку. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Житель Екатеринбурга может лишиться автомобиля Lexus LS 460. Мужчина задолжал порядка 350 тысяч рублей по различным категориям исполнительных производств.

По данным пресс-службы свердловского ГУФССП России, екатеринбуржец накопил 85 штрафов ГИБДД на сумму 62 тыс. рублей. Кроме того, он задолжал 125 тыс. рублей по налогам, 122 тыс. рублей по кредитам. За ним также числится исполнительский сбор на общую сумму 36 тыс. рублей. При этом погашать задолженность мужчина не спешил.

Поскольку в собственности у екатеринбуржца есть Lexus, транспортное средство было объявлено в исполнительский розыск. При взаимодействии с сотрудниками ГИБДД машину обнаружили на улицах уральской столицы. Составлен акт описи (ареста) автомобиля. Lexus эвакуирован на спецстоянку. Должнику вручена повестка о явке на приём к судебному приставу-исполнителю.

В ходе того же рейда автоинспекторам удалось обнаружить находящуюся в розыске Toyota Corolla. Владелец транспортного средства задолжал по налоговым платежам и штрафам ГИБДД порядка 105 тыс. рублей. Машину арестовали, но оставили на ответственное хранение хозяину. Если мужчина не погасит долги, машину реализуют на торгах.

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