Госдума России приняла закон о пожизненном заключении для педофилов

Госдума РФ 18 января приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ в части усиления наказания для педофилов. Фото: Павел Ворожцов

Госдума РФ 18 января приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ в части усиления наказания для педофилов. Рецидивистам будет грозить пожизненное тюремное заключение.

Сейчас максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы предусматривается по ч. 5 ст. 131 "Изнасилование" и по ч. 5 ст. 132 "Насильственные действия сексуального характера" только в случае совершения повторного преступления аналогичного характера в отношении детей до 14 лет. Новый закон распространит максимальное наказание на педофилов, совершивших повторное преступление сексуального характера в отношении лиц до 18 лет, сообщается на сайте Госдумы.

Помимо этого, законодатели расширили применение пожизненного лишения свободы для случаев совершения преступлений в отношении двух и более несовершеннолетних, а также для ситуаций, когда подобное преступление сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением. Расследовать такие преступления будут сотрудники Следственного комитета.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что работа по совершенствованию законодательства с целью обеспечения защиты детей будет продолжаться.

"Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать своё положение для таких преступлений. В этой связи мы обсуждаем введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом: проживающим с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних", — сообщил Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Кроме того, депутаты планируют прописать в законе норму, которая будет приостанавливать течение срока давности за сексуальные преступления в отношении детей до их совершеннолетия.