В Свердловской области обнаружили четыре несанкционированные купели

Все незаконные купели были ликвидированы администрациями муниципалитетов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской области завершили осмотр всех водоёмов, где оборудованы места для массовых крещенских купаний. В ходе проверочных мероприятий спасатели обнаружили четыре несанкционированные купели.

Несанкционированные места для крещенских купаний были выявлены на реке Нейве, в городском пруду Алапаевска и в селе Петрокаменском, в акватории Верхне-Синячихинского водохранилища в пгт Верхняя Синячиха и на реке Вилюй в селе Краснополье. Все незаконные купели были ликвидированы администрациями муниципалитетов, сообщает пресс-служба свердловского ГУ МЧС.

Как писала "ОГ" ранее, всего в Свердловской области оборудовано 90 иорданей в 45 муниципалитетах. Специалисты ГИМС при проверке купелей обращали внимание на толщину льда, наличие ограждений, лестничных спусков и короба внутри купели, чтобы человека не унесло течением. Глубина не должна превышать 1,2–1,8 метра.

Напомним, что сегодня, 18 января, православные верующие отмечают Крещенский сочельник, или Навечерие Крещения Господня. В этот день христиане соблюдают строгий пост.