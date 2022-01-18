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Общество
18 января 2022, 22:16

«Мы – с Урала!»  10 фото

  Диана Храмцова
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

За шутку «Она что – с Урала?» из знаменитого советского фильма «Самая обаятельная и привлекательная» режиссёру Геральду БАЖЕНОВУ пришлось извиняться перед первым секретарём Московского горкома партии Борисом ЕЛЬЦИНЫМ, который тогда только переехал из Свердловска в Москву. Но это не помогло: выражение стало крылатым и ушло в народ. Сейчас настало время для ребрендинга фразы. Наш регион – огромный, самодостаточный и имеет свой характер.

– В слове «свердловчанин» для каждого из нас – свой смысл, – написал глава региона 17 января в своём Instagram. – И всё же для всех нас в нём есть что-то единое. Я уже рассказывал раньше о том, что мы запустим в этом году конкурс «Достояние Среднего Урала». Думаю, что он и поможет нам сформулировать, какая она – уральская идентичность. Кем мы сами себя считаем? Как выковывается уральский характер? Что для нас – символы Свердловской области? – отметил губернатор.

Конкурс «Достояние Среднего Урала» стартует 1 февраля на сайте Общественной палаты региона. Старт проекта символично совпал с Годом культурного наследия народов России, объявленным Президентом страны.

Статус «Достояние Среднего Урала» может быть присвоен географическим объектам, достижениям науки и техники, литературы, музыки и спорта и так далее.

Заявки на конкурс «Достояние Среднего Урала» принимаются на сайте Общественной палаты региона с 1 февраля до 30 мая. Голосование будет проходить с 1 августа по 1 октября. Итоги подведут 17 января 2023 года, в День образования Свердловской области.

Награда для тех, кто получит статус «Достояние Среднего Урала», будет, вопреки вроде бы очевидному решению, не из малахита (его уже давно не добывают ни на Урале, ни в России в целом), а из бетона.

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Лейтмотивом презентации важного для всех уральцев конкурса стала оратория Маркиана Фролова «Поэма об Урале». Это произведение в исполнении хора, солистов и оркестра, написаное в 30-х годах прошлого века, долгое время считалось утерянным. Сейчас, спустя 90 лет после написания, музыканты свердловской филармонии оцифровали рукописные партитуры и исполнили ораторию. Имя Маркиана Фролова неотрывно связано с Уралом: именно в Екатеринбурге он сделал свою музыкальную карьеру, преподавал в музыкальном техникуме, руководил консерваторией, и был председателем свердловского отделения Союза композиторов

«Достояние Среднего Урала»: первые претенденты на статус

Александр Левин, председатель Общественной палаты Свердловской области:

– Идея проекта «Достояние Среднего Урала» родилась в Общественной палате в то время, когда мы работали с архивными материалами при подготовке документов о присвоении городам Свердловской области почётного звания «Город трудовой доблести». При этом в архивах мы постоянно натыкались на уникальные исторические документы, факты и часто восклицали: «Это же наше достояние!» Так и возникла идея: утвердить такой общественный статус у нас в Свердловской области.

Изучив вопрос более детально, познакомившись с мировой практикой – вынесли его на заседание совета Общественной палаты, после чего обратились с письмом к губернатору Свердловской области. Евгений Владимирович идею поддержал и 30 сентября 2021 года подписал указ. На сайте Общественной палаты Свердловской области создан специальный раздел, посвящённый ежегодному конкурсу по присвоению общественного статуса Свердловской области «Достояние Среднего Урала», где будут размещаться материалы по этому проекту. Конкурс стартует 1 февраля.

Что я считаю «Достоянием Среднего Урала»? Буквально куда ни кинь взор – у нас кругом знаковые вещи. Взять Свердловскую филармонию, где на днях проходило празднование Дня образования Свердловской области, и губернатор дал старт этому проекту. Разве это не наше достояние? А Уральский академический филармонический оркестр? Я уж не говорю об уральских заводах­гигантах – Уралмашзаводе, заводе им. Калинина, Уралтрансмаше. А наши культура и спорт? Волейбольный клуб «Уралочка» – разве это не достояние? Можно сказать и о таком явлении, родившемся в Свердловской области, как Ночь музыки. Достояние это или нет – решать жителям Свердловской области на открытом конкурсе в ходе голосования.

Марина ШАРОВА, член совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», депутат Режевской думы, учитель истории и обществознания:

– Для меня наш край ассоциируется с героическими личностями, в первую очередь с Демидовыми, которые много сделали для Урала и, можно сказать, задали его направление. Я восхищаюсь нашим Уральским добровольческим танковым корпусом. И, конечно, Средний Урал соотносится с «Малахитовой шкатулкой» Павла Бажова.

Олег КАСКОВ, Герой России, председатель региональной социально-­патриотической общественной организации «Герои Урала»:

– Мне довелось служить после окончания Челябинского танкового училища и воевать в Чечне на танке Т­72Б, который был разработан на Уралвагонзаводе. Отличная боевая машина, неприхотливая, надёжная, как и знаменитый Т­34. И современная модификация – Т­72Б3 – зарекомендовала себя в танковых биатлонах с самой лучшей стороны.

Николай КОЛЯДА, драматург и режиссёр:

– У нас были композиторы величайшего уровня, как, например, Евгений Родыгин, замечательные художники, как Виталий Волович. У нас был директор театра музыкальной комедии Михаил Сафронов, какого не было на белом свете. Все они – часть Урала, и этим тоже надо гордиться. Надо понимать, что есть пена, а есть то, что действительно важно и что останется с нами навеки.

Николай ЗАЙЦЕВ, художественный руководитель Уральского хора: 

– Уральский хор возник ещё в 1943 году на базе Свердловской филармонии. Основателем коллектива был Лев Львович Христиансен - сейчас это уже именитое лицо, которое создало целую систему народно-певческого образования. Сегодня наш хор - единственный коллектив всего Урала, который берёт лучшие традиции искусства, сохраняет и приумножает их. Но он является не только хранителем самобытного искусства — мы знакомим людей с Уралом и всегда достойно представляем наш край, его уникальность. В нашем хоре родилось много произведений, в том числе знаменитая «Уральская рябинушка». После того, как эту песню впервые исполнили, её запели сразу все, записали на пластинки и стали слушать по всему Советскому Союзу, а потом она ушла и заграницу. 

Валентин ЗЕНКОВ, начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности Главного управления МВД России по Свердловской области полковник полиции:

– Первое AU (золото) России - Берёзовское месторождение, открытое крепостным крестьянином Ерофеем Марковым в 1745 году. Именно добыча золота принесла мировую славу Среднему Уралу. И один из сильнейших вузов горного дела - Свердловский горный институт имени В.В. Вахрушева (ныне Уральский государственный горный университет).

Андрей ШЕПЕЛЕВ, автор книги «Вторжение готтентотов. Восход Холодной войны и загадка перевала Дятлова»:

– Один мой хороший знакомый-путешественник на вопрос, слышал ли он что-нибудь о перевале Дятлова, ответил положительно, но сказал, что это его не интересует. Однако это было в прошлом году, а в этом он едет на перевал Дятлова! Почему это глухое место, это непонятное, но в общем довольно рядовое происшествие, так привлекает внимание спустя вот уже более шестидесяти лет? Вероятно, интуиция подсказывает людям, что это всё же не простое происшествие. На мой взгляд, перевал Дятлова - не только в сердце Урала, он в центре целой исторической эпохи. И истинное значение этой потрясающей истории ещё предстоит по достоинству оценить всем нам.

Опубликовано в №8 от 19.01.2022 

Областная газета Свердловской области
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