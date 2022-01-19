Госучреждения Свердловской области переведут 30 % сотрудников на удалёнку

Власти Свердловской области внесли изменения в указ об особом режиме в связи с пандемией COVID-19. Соответствующий документ подписал глава региона Евгений Куйвашев.
Как говорится в документе, госорганам и органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям Среднего Урала необходимо перевести с 24 января (понедельник) на дистант 30 % работников. При этом такая мера не затронет областные и государственные медучреждения, организации соцобслуживания, образовательные организации, учреждения противопожарной службы. Указ вступит в силу с завтрашнего дня.
Как уточнили в региональном оперштабе, для прочих работодателей мера носит рекомендательный характер.
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