Госучреждения Свердловской области переведут 30 % сотрудников на удалёнку

Врачей и учителей на дистант не переведут. Фото: Владимир Мартьянов

Власти Свердловской области внесли изменения в указ об особом режиме в связи с пандемией COVID-19. Соответствующий документ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Как говорится в документе, госорганам и органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям Среднего Урала необходимо перевести с 24 января (понедельник) на дистант 30 % работников. При этом такая мера не затронет областные и государственные медучреждения, организации соцобслуживания, образовательные организации, учреждения противопожарной службы. Указ вступит в силу с завтрашнего дня.

Как уточнили в региональном оперштабе, для прочих работодателей мера носит рекомендательный характер.

Читайте о других изменениях в указе:

Свердловским ресторанам и кафе запретят работать ночью с 27 января.