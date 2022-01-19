В Верхней Пышме детей в детском саду накормили чёрной кашей

Дети почувствовали себя плохо, группу закрыли на карантин. Фото: Алексей Кунилов

Прокуратура и Роспотребнадзор начали проверку после жалоб детей и родителей на перловую кашу чёрного цвета в детском саду № 2 Верхней Пышмы. После приёма блюда нескольким ребятам стало плохо.

Группу в итоге закрыли на карантин. Сам инцидент произошёл 12 января. Прокуроры и санврачи проверяют информацию.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению в дошкольном учреждении требований санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи. Запрошены документы, касающиеся закупки продуктов питания с целью выяснения их качества, а также проверки соблюдения требований закона об их хранении", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Санврачи проверяют соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в детском саду. Результаты проверки в Управлении Роспотребнадзора по региону пообещали опубликовать на сайте.

Ситуацию прокомментировали в управлении образования Верхней Пышмы. Там сообщили, что разбираются с инцидентом. "Дополнительная проверка в детском саду будет проведена специальной комиссией, в которую включены представители администрации городского округа, родительского комитета и иные эксперты. При этом на данный момент управление образования не располагает данными, подтверждающими факт отравления кого-то из воспитанников", - добавили в городском управлении образования.