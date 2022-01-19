Евгений Куйвашев отменил QR-коды в ТЦ и ресторанах

С 20 января в Свердловской области отменяются QR-коды для посещения общественных мест. Речь в том числе идёт о торговых центрах и точках общепита.
"Части шестую и седьмую пункта 3 признать утратившими силу", — говорится в указе, подписанном губернатором Евгением Куйвашевым. Напомним, изначально система QR-кодов в ТЦ, кафе и ресторанах Среднего Урала была отменена до 20 января.
При этом требовать QR-код или заменяющий его медицинский документ продолжат государственные и муниципальные учреждения региона, осуществляющие материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности органов власти, базы отдыха, дома отдыха, санатории. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.
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