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Общество
19 января 2022, 13:42

Евгений Куйвашев отменил QR-коды в ТЦ и ресторанах

торговый центр

Систему QR-кодов в свердловских ТЦ отменяли до 20 января. Фото: Павел Ворожцов

С 20 января в Свердловской области отменяются QR-коды для посещения общественных мест. Речь в том числе идёт о торговых центрах и точках общепита.

"Части шестую и седьмую пункта 3 признать утратившими силу", — говорится в указе, подписанном губернатором Евгением Куйвашевым. Напомним, изначально система QR-кодов в ТЦ, кафе и ресторанах Среднего Урала была отменена до 20 января.

При этом требовать QR-код или заменяющий его медицинский документ продолжат государственные и муниципальные учреждения региона, осуществляющие материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности органов власти, базы отдыха, дома отдыха, санатории. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Читайте о других изменениях в указе:

Свердловским ресторанам и кафе запретят работать ночью с 27 января.

Госучреждения Свердловской области переведут 30 % сотрудников на удалёнку.

Сюжет

QR-код: введение системы пропусков в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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