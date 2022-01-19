Публикуем список свердловских городов, где 20–23 января пройдут ярмарки

Ярмарки появятся в Екатеринбурге, Реже, Ирбите и других муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва

В конце недели жители Свердловской области смогут побывать на сельскохозяйственных и универсальных ярмарках. Рассказываем, в каких городах будут развёрнуты торговые палатки.

В этот раз в список вошли 34 муниципалитета:

Верхняя Пышма – универсальная ярмарка на ул. Юбилейной, 3а (23 января с 9:00 до 16:00);

– универсальная ярмарка на ул. Юбилейной, 3а (23 января с 9:00 до 16:00); Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; ул. Билимбаевская, 15; Санаторная 2 и 3; перекрёсток Волгоградская – Белореченская; пр. Космонавтов, 86 (до конца года с 8:00 до 22:00);

– универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; ул. Билимбаевская, 15; Санаторная 2 и 3; перекрёсток Волгоградская – Белореченская; пр. Космонавтов, 86 (до конца года с 8:00 до 22:00); Ивдель – универсальные ярмарки на ул. Школьной, 18в (январь – декабрь) и ул. Советской, 79 (до конца года);

– универсальные ярмарки на ул. Школьной, 18в (январь – декабрь) и ул. Советской, 79 (до конца года); Ирбит – универсальные ярмарки на ул. Советской, 79, 79а (до 31 декабря, понедельник — выходной);

– универсальные ярмарки на ул. Советской, 79, 79а (до 31 декабря, понедельник — выходной); Каменск-Уральский – универсальная ярмарка на пересечении улиц Суворова и 4-й Пятилетки (23 января с 9:00 до 17:00);

– универсальная ярмарка на пересечении улиц Суворова и 4-й Пятилетки (23 января с 9:00 до 17:00); Карпинск – универсальная ярмарка на ул. Серова, 6 (20 января с 8:00 до 18:00);

– универсальная ярмарка на ул. Серова, 6 (20 января с 8:00 до 18:00); Качканар – универсальная ярмарка на земельном участке ул. Гикалова, 7а, 7б (21–23 января);

– универсальная ярмарка на земельном участке ул. Гикалова, 7а, 7б (21–23 января); Кировград – универсальные ярмарки на ул. Свердлова, 40 и Мамина Сибиряка, 2 (с 20 января по 31 декабря);

– универсальные ярмарки на ул. Свердлова, 40 и Мамина Сибиряка, 2 (с 20 января по 31 декабря); Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Октябрьской, 38 (еженедельно с пятницы по воскресенье);

– универсальная ярмарка на ул. Октябрьской, 38 (еженедельно с пятницы по воскресенье); Красноуральск – универсальная ярмарка в сквере на ул. Ленина (до 31 января с 10:00 до 21:00) и на площади ТЦ (22 января с 9:00 до 17:00);

– универсальная ярмарка в сквере на ул. Ленина (до 31 января с 10:00 до 21:00) и на площади ТЦ (22 января с 9:00 до 17:00); Красноуфимск – сельскохозяйственная и универсальная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (со вторника по воскресенье);

– сельскохозяйственная и универсальная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (со вторника по воскресенье); Кушва – универсальные ярмарки напротив дома № 13 на ул. Союзов и напротив дома № 17 на Станционной (21–23 января);

– универсальные ярмарки напротив дома № 13 на ул. Союзов и напротив дома № 17 на Станционной (21–23 января); п. Баранчинский – универсальная ярмарка в районе торговых прилавков на ул. Победы (21 января);

– универсальная ярмарка в районе торговых прилавков на ул. Победы (21 января); Нижняя Салда – сельскохозяйственные ярмарки на ул. Ломоносова, 4 (каждую субботу с 9:00 до 16:00) и ул. Ломоносова, 5 (второе и четвёртое воскресенье каждого месяца с 9:00 до 17:00);

– сельскохозяйственные ярмарки на ул. Ломоносова, 4 (каждую субботу с 9:00 до 16:00) и ул. Ломоносова, 5 (второе и четвёртое воскресенье каждого месяца с 9:00 до 17:00); Нижний Тагил – универсальная ярмарка "Для всей семьи" на площадке по Ленинградскому проспекту, 95 (20–21 января с 10:00 до 18:00) и специализированная ярмарка "Художественная" в торговом комплексе "Гальянский" (каждую субботу с 9:00 до 16:00);

– универсальная ярмарка "Для всей семьи" на площадке по Ленинградскому проспекту, 95 (20–21 января с 10:00 до 18:00) и специализированная ярмарка "Художественная" в торговом комплексе "Гальянский" (каждую субботу с 9:00 до 16:00); Первоуральск – универсальная ярмарка на пр. Ильича, 32 (23 января);

– универсальная ярмарка на пр. Ильича, 32 (23 января); Североуральск – универсальная ярмарка на ул. Клубной, 16 (январь – декабрь);

– универсальная ярмарка на ул. Клубной, 16 (январь – декабрь); Серов – сельскохозяйственная ярмарка "Наша ярмарка" на ул. Ленина, 215 (23–24 января);

– сельскохозяйственная ярмарка "Наша ярмарка" на ул. Ленина, 215 (23–24 января); пгт Малышева – универсальная ярмарка на ул. Тимирязева, 19б (21 января с 9:00 до 16:00);

– универсальная ярмарка на ул. Тимирязева, 19б (21 января с 9:00 до 16:00); п. Арти – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки перед объектами ул. Ленина, 82 до ул. Ленина, 90 (21, 22 и 23 января);

– универсальная и сельскохозяйственная ярмарки перед объектами ул. Ленина, 82 до ул. Ленина, 90 (21, 22 и 23 января); с. Симинчи – универсальная ярмарка на перекрёстке улиц Советской и Трактовой (22 и 23 января);

– универсальная ярмарка на перекрёстке улиц Советской и Трактовой (22 и 23 января); Верхняя Салда – универсальная "Наша ярмарка" на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (22–23 января с 9:00 до 18:00);

– универсальная "Наша ярмарка" на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (22–23 января с 9:00 до 18:00); Нижняя Тура – сельскохозяйственная универсальная ярмарка на ул. 40 лет Октября, 12а (21 января и еженедельно с четверга по воскресенье);

– сельскохозяйственная универсальная ярмарка на ул. 40 лет Октября, 12а (21 января и еженедельно с четверга по воскресенье); с. Башкарка – универсальная ярмарка на ул. Куйбышева, 31 (еженедельно по вторникам и четвергам с 10:00 до 17:00);

– универсальная ярмарка на ул. Куйбышева, 31 (еженедельно по вторникам и четвергам с 10:00 до 17:00); п. Новоасбест – универсальная ярмарка в районе здания 7а по ул. Пионерской (еженедельно по средам и пятницам с 11:00 до 17:00);

– универсальная ярмарка в районе здания 7а по ул. Пионерской (еженедельно по средам и пятницам с 11:00 до 17:00); с. Бызово – универсальная ярмарка между домами № 7 и № 9 по ул. Ленина (еженедельно по воскресеньям с 11:00 до 15:00);

– универсальная ярмарка между домами № 7 и № 9 по ул. Ленина (еженедельно по воскресеньям с 11:00 до 15:00); с. Новопаньшино – универсальная ярмарка в квартале домов по ул. Советской, 5 (еженедельно по пятницам с 11:00 до 15:00) и в районе дома № 41 по ул. Ленина (еженедельно по субботам с 11:00 до 14:00);

– универсальная ярмарка в квартале домов по ул. Советской, 5 (еженедельно по пятницам с 11:00 до 15:00) и в районе дома № 41 по ул. Ленина (еженедельно по субботам с 11:00 до 14:00); д. Черемшанка – универсальная ярмарка в районе дома 32 по ул. Комсомольской (еженедельно по вторникам и субботам с 14:00 до 15:00);

– универсальная ярмарка в районе дома 32 по ул. Комсомольской (еженедельно по вторникам и субботам с 14:00 до 15:00); с. Южаково – универсальная ярмарка в районе дома № 15 по ул. Советской (еженедельно по вторникам, средам и пятницам с 12:00 до 14:00);

– универсальная ярмарка в районе дома № 15 по ул. Советской (еженедельно по вторникам, средам и пятницам с 12:00 до 14:00); с. Кайгородское – универсальная ярмарка на ул. Ленина, 84а (еженедельно по субботам с 12:00 до 14:00);

– универсальная ярмарка на ул. Ленина, 84а (еженедельно по субботам с 12:00 до 14:00); Реж – универсальные ярмарки на ул. Ленина, 37а (еженедельно с пятницы по воскресенье) и на ул. Калинина, 47 (21 января);

– универсальные ярмарки на ул. Ленина, 37а (еженедельно с пятницы по воскресенье) и на ул. Калинина, 47 (21 января); пгт Сосьва – сельскохозяйственная ярмарка перед объектами по адресам ул. Алексеева, 13 и ул. Алексеева, 13а (еженедельно по субботам с 9:00 до 18:00);

– сельскохозяйственная ярмарка перед объектами по адресам ул. Алексеева, 13 и ул. Алексеева, 13а (еженедельно по субботам с 9:00 до 18:00); Сысерть – универсальные ярмарки у административного здания № 35 по ул. Ленина (22 января) и на ул. Коммуны, 37 (еженедельно с четверга по субботу);

– универсальные ярмарки у административного здания № 35 по ул. Ленина (22 января) и на ул. Коммуны, 37 (еженедельно с четверга по субботу); Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику, опубликованному на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Добавим, на территории главного ледового городка столицы Урала продолжает работать ярмарка. Кроме того, в уральской столице до 21 января проходит православная выставка-ярмарка "Русь крещёная, святая...".