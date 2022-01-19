Свердловская область поставила рекорд по строительству жилья в 2021 году

На Среднем Урале впервые в истории удалось построить за год 2,9 млн квадратных метров жилья. Фото: Галина Соловьёва.

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков заявил, что 2021 год стал для региона рекордным по показателям дорожного и жилищного строительства. В 2022 году власти региона планируют развивать строительство ещё активнее.

По словам министра, на Среднем Урале впервые в истории удалось построить за год 2,9 млн квадратных метров жилья.

"Мы приблизились к важному показателю по вводу жилья в нашем регионе — это 3 млн квадратных метров многоквартирного жилья. Показатель в сфере индивидуального строительства у нас также высокий — порядка 1,3 млн квадратных метров", — сказал Михаил Волков в ходе пресс-конференции.

На сегодняшний день в Свердловской области строят 283 многоквартирных дома, где суммарный объём жилой площади составляет 3,5 млн квадратных метров. Эти здания будут введены в эксплуатацию либо до конца 2022-го, либо в начале 2023 года.

Министр отметил, что наиболее активное строительство многоквартирного жилья наблюдалось в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Берёзовском и Каменске-Уральском. Также в предыдущем году было построено 22 социально значимых объекта: 5 школ, 6 детсадов, 2 учреждения культуры, 4 объекта спорта и 5 автодорог. В текущем году власти начнут строительство 27 социальных объектов в 19 муниципалитетах.

Также глава регионального министерства строительства и развития инфраструктуры рассказал о темпах расселения аварийного жилья.

"В рамках программы переселения из ветхого аварийного жилья в 2021 году велось строительство 37 многоквартирных домов в 21 муниципалитете. Новое жильё получили 2 770 человек, было расселено 46 тыс. 400 квадратных метров аварийного жилья. Свердловская область среди регионов держится в "зелёной" зоне по темпам расселения аварийного жилья", — отметил Михаил Волков.

Напомним, что 13 января на своей ежегодной пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также рассказывал об успехах в дорожном строительстве. По словам главы региона, благодаря привлечению из федерального бюджета почти 7,5 млрд рублей, дорожный фонд в 2021 году составил 27 млрд рублей.

"В дорожной инфраструктуре у нас случился настоящий строительный бум. Крупнейшие проекты — завершение работ на ЕКАД, реконструкция моста на Циолковского в Нижнем Тагиле. Ещё один проект, к которому по поручению Президента России мы приступили, — строительство федеральной трассы М12 по территории Свердловской области", — рассказал губернатор.

При этом глава Среднего Урала заявил, что текущий год станет для региона "годом развития". "Будем ставить рекорд по строительству и в 2022 году. Будем увеличивать темпы строительства жилья", — заявил Евгений Куйвашев.

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